A Perugia si celebrano Petrarca e Boccaccio

Ascolta ora 00:00 00:00

Perugia celebra due dei maggiori esponenti della nostra letteratura con la mostra Dal maestro all'allievo. Petrarca e Boccaccio, che da sabato 10 maggio sarà ospitata nel Salone della Biblioteca quattrocentesca dell'Archivio di Stato della città (fino al 19 luglio). Una rassegna che la Biblioteca Augusta e l'Archivio di Stato di Perugia hanno deciso di organizzare in occasione del seicentocinquantesimo anniversario della morte di entrambi: quello di Francesco Petrarca, nel 2024 (il 19 luglio del 1374 morì ad Arquà, in provincia di Padova) e quello di Giovanni Boccaccio (foto, che morì nella sua Certaldo il 21 dicembre 1375). Non è la prima volta che la Biblioteca e l'Archivio si occupano dei pesi massimi della letteratura italiana: infatti, nel 2021, per celebrare i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri (avvenuta il 14 settembre del 1321 a Ravenna), era stata organizzata la mostra Dante a Porta Sole. Dai manoscritti a Dante pop.

L'esposizione si baserà sui «tesori» ospitati dalle due istituzioni: la Biblioteca Augusta vanta infatti numerosi manoscritti ed edizioni antiche delle opere di Petrarca e Boccaccio, mentre l'Archivio di Stato possiede una lettera autografa dell'autore del Decameron, oltre a numerose testimonianze documentarie del volgare perugino del XIV secolo.

Nella mostra sarà inoltre possibile ammirare libri ed edizioni antiche provenienti da altre istituzioni pubbliche e collezioni private.

Anche grazie a una serie di eventi collaterali, l'obiettivo della mostra perugina è quello di raccontare due maestri della nostra letteratura, consentendo al pubblico di approfondire la conoscenza della loro vita, delle loro opere e della società in cui vivevano, e anche

della storia della tradizione manoscritta ed editoriale dei loro lavori, illustrandone l'evoluzione nella scrittura e nella lettura.

La mostra è a ingresso gratuito. Per informazioni: info.bibliografiche@comune.perugia.it