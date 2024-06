A Pesaro il Nuovo Cinema è un paradiso di proposte

Ascolta ora 00:00 00:00

L'anno di Pesaro capitale italiana della cultura 2024 ben si coniuga a un'edizione della Mostra internazionale del nuovo cinema dal carattere vario e multiforme che strizza l'occhio ai gusti più diversi. Il piatto forte è la settima arte di casa nostra e la componente straniera resta in secondo piano, ma tant'è, per una volta l'esterofilia finisce in soffitta e anche questa è una forma di personalità.

Dicevamo dell'eterogeneità del cartellone. Si parte venerdì prossimo in tono leggero. I protagonisti sono Ficarra e Picone, dei quali alle 15 verrà proiettato al teatro Sperimentale il film Nati stanchi che apre ufficialmente la rassegna diretta da Pedro Armocida. Il celebre duo comico, protagonista di altri titoli in programma (Il primo Natale, Andiamo a quel paese, L'ora legale, Anche se è amore non si vede, Il 7 e l'8 e il recente Santocielo) parteciperà domenica a una tavola rotonda sul tema «Ridere sul serio», oggetto di un volume edito da Marsilio. E, sempre in ambito editoriale, sarà presentato il libro Carlo Delle Piane. L'uomo che ho amato scritto dalla vedova Anna Crispino che l'attore sposò in tarda età.

Il 2024 è stagione di ricorrenze e cadono i vent'anni da uno dei film italiani più intensamente drammatici di inizio millennio. Non ti muovere sarà riproposto venerdì alle 21,30, introdotto dal regista Sergio Castellitto (foto) che fu anche interprete, con Penélope Cruz e Claudia Gerini, di questa trasposizione del romanzo di sua moglie Margaret Mazzantini. La nostalgia va in Mostra mercoledì 19 in piazza, con la proiezione speciale di Forrest Gump. Il 20 sarà introdotto un nuovo tema con un matinée su «La golden age dell'animazione italiana» che si sposa con l'evento serale: Mary e lo spirito di mezzanotte di cui parlerà l'autore Enzo D'Alò.

Sabato 22, giorno di chiusura, sarà ospite il regista Luca Guadagnino al quale è dedicata la monografia Spettri del desiderio edito da Marsilio. Alle 21,30 la premiazione precederà l'atto finale con Challengers, introdotto da Guadagnino che saluterà il pubblico.