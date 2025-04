Più sicurezza sui mezzi di trasporto. Le Forze dell'Ordine viaggiano gratis

Ascolta ora 00:00 00:00

«In Lombardia le forze dell'ordine continueranno a viaggiare gratuitamente sui servizi del trasporto pubblico locale grazie a uno stanziamento di Regione di oltre 1,5 milioni di euro. Stiamo lavorando per rendere il protocollo con le Forze dell'Ordine e le Forze Armate sempre più operativo ed in grado di garantire ancora più in maniera efficace la sicurezza dei pendolari e del personale viaggiante». Lo comunica l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, in relazione alla delibera approvata dalla Giunta regionale che proroga fino al 30 giugno gli accordi del protocollo con le Forze dell'Ordine e le Forze Armate già stabiliti nei mesi precedenti. Gli accordi prevedono che i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine appartenenti ai Comandi siti sul territorio della Regione possano viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici (gomma/ferro/Lago d'Iseo) nel territorio di Regione Lombardia. Per circolare liberamente devono presentarsi, al momento della salita sui mezzi di trasporto, al personale di bordo esibendo il tesserino di riconoscimento o il distintivo di appartenenza al Corpo, indicando la tratta percorsa e l'ubicazione a bordo del mezzo.

«La Regione Lombardia - ha spiegato l'assessore Lucente - ritiene non soltanto utile, ma anche doveroso garantire questa opportunità che, contemporaneamente, favorisce gli operatori di pubblica sicurezza e tutela passeggeri e personale di bordo.

Inoltre, stiamo lavorando per introdurre una tessera elettronica dedicata che avrà un costo annuale simbolico ma garantirà agli uomini in divisa di godere dei benefici senza necessità di identificazione con il capotreno. Lavoriamo per migliorare il servizio da tutti i punti di vista, sia in tema di efficienza che di sicurezza».