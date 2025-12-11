Picchiano danese per rapinargli il Rolex. Presi tre 20enni italiani e un dominicano

Erano le 5.30 di giovedì 2 ottobre quando un 35enne danese, appena uscito da una discoteca di corso Garibaldi, è stato avvicinato da un giovane che, con la scusa di offrirgli un passaggio, lo trascinò in un luogo più appartato, tra via della Moscova e via Volta. Lì venne raggiunto altri ragazzi che lo riempirono di botte per strappargli l'orologio da 25mila euro che portava al polso. Alla denuncia seguirono le indagini, condotte dalla squadra investigativa del commissariato Centro, e quindi l'arresto di quattro giovani - tre italiani di 24, 26 e 28 anni e un domenicano 23enne - che sono finiti in carcere. L'identificazione dei responsabili è stata possibile grazie alla alta qualità delle immagini ricavate dalle telecamere di sorveglianza, che hanno consentito di individuare particolari elementi fisici e precisi dettagli dell'abbigliamento indossato dai rapinatori e i loro tatuaggi. Utili anche gli elementi raccolti grazie alla consultazione dei contenuti pubblicati sui social.

Sempre gli investigatori del medesimo commissariato hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura di Milano nei confronti di due algerini, un 28enne già detenuto a San Vittore per altri reati e un 29enne tuttora ricercato, responsabili del furto con strappo di un Rolex da 80mila euro, sottratto a un imprenditore italiano di 72 anni mentre, dopo aver cenato in corso Venezia, andava a riprendere l'auto parcheggiata nel Quadrilatero della Moda, in via Sant'Andrea, insieme alle figlie e alla compagna.

Durante il percorso, il 72enne ha incrociato il 28enne (nella foto) che gli ha strappato l'orologio dal polso per poi scappare. Anche in questo caso le immagini ricavate dalle telecamere sono state fondamentali per l'indagine.