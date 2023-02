Il pieghevole si evolve con display più grande e anteprima dei selfie

È di nuovo il momento degli schermi pieghevoli, rispuntati imperiosamente alla vigilia del Mobile World Congress di Barcellona. Un mercato ancora acerbo, visto che il costo dei prodotti resta inevitabilmente alto, ma che trova più convinzione dall'aumentare dei produttori in campo. Insomma, dopo Samsung e in attesa di Honor, ecco che OPPO presenta il suo Find N2 Flip, smartphone a conchiglia con un futuro interessante, come spiega Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer Italia: «Il mercato del foldable vale attualmente circa l'1% del totale, ovvero 100 mila pezzi circa per il mercato italiano, ma tutte le stime parlano di una crescita del 26% al 2026. OPPO entra in questo mercato con caratteristiche innovative rispetto agli altri prodotti del segmento». Il dispositivo è infatti caratterizzato da un display esterno da 3,26 pollici con formato 17:9, il più grande tra tutti i flip attualmente in commercio. Il suo orientamento verticale permette di visualizzare fino a sei notifiche e rispondere ai messaggi, attivare le impostazioni, registrare note vocale, rispondere a una chiamata senza aprire lo smartphone, personalizzare la schermata iniziale.

Inoltre Find N2 Flip è sottile e leggero (19 gr per 7,45 mm) e, grazie alla cover posteriore in vetro curvato con micro-arco di precisione, dà la sensazione di adattarsi perfettamente alla propria mano. Ha un display E6 AMOLED da 6,8 pollici, il formato cinematografico di 21:9 e la frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz. In più la tecnologia di seconda generazione Flexion Hinge dà vita a uno schermo pieghevole duraturo e con una piega quasi invisibile e certificato TÜV Rheineland per la sua capacità di resistere a oltre 400.000 apertura e chiusure a temperatura ambiente. Ovvero circa 100 volte al giorno per più di dieci anni. Per quanto riguarda il sistema di fotocamere, Find N2 Flip è dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel con un ampio sensore Sony IMX890 e obiettivo f/1.8. Mentre il display esterno da 32 mpx consente di visualizzare un'anteprima dei selfie. Grazie alla funzione Dual Preview, è anche possibile mostrare al soggetto dello scatto il suo aspetto in tempo reale, mentre la modalità FlexForm consente allo smartphone di restare semi piegato tra 45 e i 110 gradi. Ciò offre angolazioni dinamiche e video time-lapse in 4K. E l'altro sensore Sony IMX709, con autofocus e obiettivo grandangolare, permette di appoggiare il dispositivo ed effettuare una videochiamata senza doverlo tenere in mano.

Sviluppato in collaborazione con Hasselblad, Find N2 Flip cattura colori in modo fedele alla realtà e con un'inquadratura di livello cinematografico. E ancora la NPU proprietaria di imaging, MariSilicon X, migliora i video notturni permettendo di catturare filmati in 4K ultra-nitidi. Tutto questo a un prezzo di 1.199 euro, e fino a lunedì 27 è possibile effettuare il pre-ordine in bundle con cover, 100 euro di sconto su un secondo prodotto acquistato e una garanzia per la copertura di danni accidentali allo schermo.