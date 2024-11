Pieno di like per la diretta TikTok, boom tra i giovani

Ascolta ora 00:00 00:00

Il debutto de «Le leggi del cuore» in prima visione esclusiva su RaiPlay è stato un vero e proprio evento crossmediale. Il 14 novembre scorso, il primo episodio della serie tv intrepretata, tra gli altri, dall'attore italo-colombiano Luciano D'Alessandro e dalla collega Laura Londoño è stato infatti reso accessibile su RaiPlay e trasmesso in versione integrale in interconnessione streaming su TikTok, la piattaforma social frequentata dai giovanissimi. L'inedito connubio non solo ha funzionato, ma si è rivelato un successo. A essere coinvolti dai tre appuntamenti proposti nel pomeriggio (alle 15, alle 17 e alle 19) sono stati infatti più di 36mila utenti unici, con oltre 63mila like e un picco di 2.550 spettatori contemporanei. In particolare, il 30 per cento del pubblico connesso apparteneva alla fascia d'età 18-24 anni, a dimostrazione dell'efficacia del format nel raggiungere proprio i più giovani. Su RaiPlay, inoltre, per numero di stream ottenuti e spettatori coinvolti, «Le leggi del cuore» è risultata anche la serie internazionale più vista in piattaforma. Uno dei punti di forza dell'evento è stato l'interazione tra il cast della popolare serie tv e il pubblico: nei commenti della «live» erano infatti presenti Mabel Moreno, Iván López e il già citato Luciano D'Alessandro, ovvero alcune delle star protagoniste. Gli attori hanno risposto in tempo reale alle domande, alle reazioni immediate e alle curiosità espresse nei messaggi dai fan, alternando italiano e spagnolo. Ne è scaturita un'esperienza inclusiva e dinamica, in grado di arricchire la speciale première.

Questa iniziativa sottolineano da Viale Mazzini - rappresenta «un passo importante nella strategia di RaiPlay di innovare nella distribuzione dei contenuti, sfruttando piattaforme social per avvicinarsi a un pubblico sempre più trasversale e connesso». Dei 131 episodi previsti, ora sulla piattaforma RaiPlay sono già disponibili on line i primi 20, mentre altri 20 episodi verranno pubblicati ogni giovedì.