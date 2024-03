Pino Daniele, nasce il suo premio

Nasce il «Musicante award - Premio Pino Daniele», il Live Contest di musica pop rock rivolto a giovani artisti in possesso di conoscenze musicali professionali e di un repertorio di opere originali. Il termine «Musicante» identifica chi «conosce ed esercita la musica». L'obiettivo della manifestazione è promuovere l'ecosistema di valori dietro la creazione e la rappresentazione dal vivo delle opere musicali, oltre a riunire i giovani che cooperano nella creazione di cultura attraverso la ricerca musicale. Il Live Contest, ideato da Fondazione Pino Daniele Ets, è un progetto volto al sostegno delle «attività di valorizzazione dei talenti». «Le opere di mio Padre sono i frutti della sua personale ricerca musicale - dichiara Alessandro Daniele, Presidente della Fondazione intestata all'artista -. Per l'ente che presiedo, quei frutti sono i semi che conservano nella matrice un sistema di valori da trasferire, per questo nasce il Musicante Award. Per noi è simbolicamente un vivaio di giovani artisti, permettere loro di elaborare l'opera di Pino è come applicare il sistema di innesto nella pratica agronomica I giovani artisti sono sia organismi che terriccio fertile e saranno alcuni di loro oggi a produrre i nuovi frutti per i semi di domani». «Con Musicante Award giunge il tempo per la musica di qualità - dichiara Fabrizio Bianco, responsabile artistico e co-ideatore del contest insieme ad Alessandro Daniele -. Un Live Contest che riporta la creazione musicale nei Conservatori ma anche nei club, nei garage, nelle sale prova, luoghi di aggregazione dove storicamente sono nati e cresciuti i più grandi artisti e i grandi gruppi musicali».