Pizza rustica e Champagne. Nuovi locali tutti da scoprire

Le feste sono ormai lontane, i panettoni e i cotechini smaltiti o forse no, ma bisogna rimettersi in pista. Milano nel 2026 sarà gastronomicamente scintillate e non potrebbe essere altrimenti visto che i Giochi Olimpici imminenti la metteranno al centro del mondo. Ecco quindi le principali novità in fatto di locali per l'inizio d'anno. Buon appetito.

Dragon Kitchen Il format spagnolo (ma diffuso in tutta Europa) di cucina cinese di alto livello in un contesto informale approda a Milano in via Carlo Foldi 8. Si tratta di un locale contemporaneo, curato e accogliente, che offre una cucina con piatti provenienti dalle varie regioni della Cina e pensata per essere frequentata con regolarità. Piatto simbolo il Riso Kubak con i frutti di mare, servito in casseruola e completato al tavolo con fiamma viva e un tocco di spettacolarità.

Robata Kan Si definisce robatayaki perché riproduce con una certa fedeltà l'atmosfera delle osterie giapponesi e utilizza la classica griglia al carbone nipponica. Il locale, prima apertura milanese del gruppo giapponese Zekkocho, ha un grande bancone in legno a ferro di cavallo e la brigata che lavora a vista, grigliando carne, pesce e verdure. Si può ordinare alla carta, scegliendo dal banco i propri ingredienti oppure affidarsi a uno dei menù degustazione, Robata (75 euro) e Omakase (110). In viale Vittorio Veneto 18.

Fiore Un piccolo wine bar creato da Alberto Bloise e alcuni soci, che vuole riprodurre un bar senza tempo, stilizzato e razionalista ma anche elegantemente claustrofobico. Ci sono oltre trecento etichette (molto curata la proposta di Champagne) e una essenziale ma non banale offerta di cibo studiata con Aldo Ritrovato della Gastronomia Stadera: taglieri, toast, hummus e l'insalata di gallina che si propone come must eat. La musica lo inscrive anche nella categoria "listening". In via Fratelli Bronzetti, 38.

Langosteria Ally's Bar Il primo cocktail bar di Langosteria, una delle novità (altre ne seguiranno) del nuovo locale del gruppo di Enrico Buonocore, nel Palazzo Fendi in corso Matteotti. Al sesto piano questo bar che prende nome dalla moglie del fondatore, Alessandra Maestroni, propone cocktail classici ottimamente eseguiti e qualche signature ben equilibrato. Il bar manager è Stefano Agostino. L'ambiente è internazionale ma anche assai accogliente come da dna del brand. Punto forte, una terrazza panoramica. C'è anche una proposta food.

PAS A Vegetarian Trip In questo caso bisognerà avere ancora un po' di pazienza ma vale la pena, essendoci dietro Eugenio Roncoroni, uno degli irregolari di maggior talento della scena gastronomica non solo milanese, che con la socia Cristina Giordano "stabilizza" il progetto vegetariano, finora ambulante, con un locale in corso Italia al numero 44. Seguiranno dettagli.

Pantera Pizza Rustica L'invasione di locali romani sui Navigli non si ferma. I fratelli Manuel e Nicolò Trecastelli - già fondatori della Trattoria Trecca - portano la loro idea di pizza in teglia, impasto croccante, ricette da trattoria, all'interno del Mercato della Darsena, uno dei luoghi più popolari e frequentati della città, senza inseguire il "fighettame".

Ate Obanzai Bar Chiudiamo tornando in Giappone grazie a questo minuscolo locale in via Casale 3a in zona Porta Genova che si ispira a Kyoto.

Un piccolo bancone dove si muove agilmente Keika Kikuchi, un'architetta fulminata sulla via della cucina, che propone una cucina nipponica quotidiana. Nota di merito per i prezzi: i piattini costano tra i 4 e i 6 euro, i piatti un po' più complessi sui 12 e c'è un menu omakase con qualche assaggio a 20 euro.