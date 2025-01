Le Pmi con Ansaldo per rafforzare la filiera

Ascolta ora 00:00 00:00

Avvicinare e connettere le piccole e medie imprese del territorio con i grandi player industriali. Con l'obiettivo di anticipare i tempi e sviluppare una politica industriale che faccia scuola presso le altre Regioni italiane, la Lombardia rafforza la strategia delle filiere portata avanti dall'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi. Un progetto per facilitare i contatti tra i leader di specifici settori e Pmi, le piccole e medie imprese potenzialmente interessate a entrare nelle catene di fornitura.

Una grande operazione di raccordo che prevede incontri a Palazzo Lombardia con le aziende e le associazioni di categoria, inaugurata già negli scorsi mesi prima con un focus sull'aerospazio organizzato con Leonardo Elicotteri, poi con Snam e ieri con Ansaldo Energia grazie a un workshop a cui hanno partecipato trentaquattro imprese. La Regione punta così a svolgere un ruolo da collettore, offrendo relazioni e informazioni da mettere a sistema per agevolare le interazioni con i grandi gruppi globali. Il che significa, nel concreto, consentire alle Pmi di consolidare la propria posizione sul mercato e aumentare la loro competitività. Un modo anche per rafforzare il concetto di filiera, uno dei capisaldi delle politiche economiche messe in campo da Guidesi e dal suo assessorato in Lombardia, potenziando i rapporti tra mondo produttivo, mondo accademico e scientifico e istituti formativi, puntando sempre alla la creazione di veri e propri eco-sistemi. Una pianificazione a lungo raggio per certificare la leadership sul fronte manifatturiero, offrendo prospettive di sviluppo.

Durante l'evento organizzato ieri a Palazzo Lombardia, Ansaldo Energia, che era presente con i suoi massimi vertici tra cui l'amministratore delegato Fabrizio Fabbri, ha evidenziato la volontà di ampliare la filiera di fornitori italiani, offrendo un quadro delle tipologie di prodotti o tecnologie richieste e instaurando un confronto con le imprese lombarde. Un'iniziativa che non si esaurisce, ma che proseguirà nelle prossime settimane per approfondire tutte le possibilità di collaborazione.