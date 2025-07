ADM, nasce un Gruppo di Studio per monitorare l’impatto delle nuove politiche doganali internazionali

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) rafforza il presidio strategico sulle dinamiche del commercio globale. Il Direttore dell’Agenzia, Cons. Roberto Alesse, ha istituito un Gruppo di Studio e Analisi con l’obiettivo di valutare l’impatto delle recenti modifiche tariffarie sulle esportazioni e importazioni italiane, in particolare per i comparti produttivi di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Una squadra di alto profilo

Il nuovo organismo sarà presieduto dallo stesso Direttore Alesse e potrà contare su una squadra di alto profilo: tra i partecipanti figurano l’Ambasciatore Fabrizio Saggio, Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio, e i direttori di vertice dell’Agenzia. Il coordinamento strategico sarà affidato al Prof. Gaetano Caputi, Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio.

Il compito del Gruppo è ampio e delicato: analizzare l’evoluzione delle politiche doganali internazionali, con un focus particolare sui regimi daziari che coinvolgono i prodotti italiani. Il monitoraggio riguarderà i flussi di import-export con i Paesi Terzi e l’andamento dei tributi doganali in termini di accertamento, riscossione e versamento.

Gli scambi commerciali

L’iniziativa nasce in un momento cruciale: nel solo 2024, gli scambi commerciali tra Unione europea e Stati Uniti hanno raggiunto un valore di circa 865 miliardi di euro. Le recenti mosse tariffarie annunciate dalla Casa Bianca potrebbero avere ripercussioni significative sul sistema produttivo nazionale. Il Gruppo di Studio sarà quindi chiamato a produrre relazioni tecniche di supporto per la Presidenza del Consiglio, orientando possibili interventi a tutela degli interessi economici italiani.

L’ADM conferma così il proprio ruolo di braccio e operativo del Governo nei delicati equilibri del commercio internazionale, mettendo a disposizione competenze specialistiche per sostenere le istituzioni unionali nella gestione della trattativa sui dazi.