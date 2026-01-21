Angelucci acquisisce da Paolo Berlusconi un altro 25% de Il Giornale

Editoria Italia, l'azienda della famiglia Angelucci, ha acquisito un’ulteriore quota del 25% de Il Giornale Srl e della controllata Il Giornale.it Srl, precedentemente detenuta dalla holding di Paolo Berlusconi PBF, che mantiene una partecipazione del 5%. Lo riferisce la società della famiglia Angelucci in una nota.
"Con questa operazione, avviata nel solco del percorso iniziato nel 2023, Editoria Italia consolida il proprio ruolo di azionista di riferimento e rilancia il progetto editoriale del quotidiano, in linea con la strategia industriale di lungo periodo definita", spiega la nota, aggiungendo che "il rafforzamento della compagine societaria conferma la volontà del gruppo di investire nel settore editoriale, sostenendo il pluralismo dell’informazione e lo sviluppo di realtàeditoriali solide e capaci di affrontare le trasformazioni del mercato". Nel nuovo assetto societario, "Paolo Berlusconi manterrà il ruolo di Presidente Onorario, garantendo continuità al percorso editoriale condiviso negli anni".