"Aspettative superate". Fitch gela i gufi rossi anti Meloni

Altro che allarme tsunami: i toni catastrofici della sinistra in seguito alla vittoria del centrodestra alle elezioni continuano a essere smentiti da un bagno di realtà che vede invece il governo guidato da Giorgia Meloni vantare credibilità e solidità anche agli occhi dell'estero. A smentire i gufi rossi è Fitch, che ha confermato il rating dell'Italia a BBB con outlook stabile. Non solo: ha rivisto al rialzo le stime di crescita per il 2023 e ha previsto un debito pubblico in calo nel 2024.

Per Giancarlo Giorgetti siamo di fronte alla dimostrazione di come " viene percepito il lavoro serio, responsabile e discreto che sta facendo il governo, e che quindi ispira fiducia nei mercati ". Il ministro dell'Economia ha spiegato che la fiducia dei mercati " significa che il governo può continuare la politica che ha fatto fino ad oggi, creando spazi fiscali per aiutare le famiglie come abbiamo fatto col decreto dell'1 maggio ".

Fitch: "Le aspettative sono state superate"

L'agenzia in una nota ha scritto nero su bianco che la crescita dell'economia italiana " ha superato le nostre aspettative " nel primo trimestre del 2023, registrando una netta ripresa allo 0,5% su base trimestrale (previsione precedente a marzo -0,2%). Particolarmente significativi si sono rivelati l'allentamento della crisi del gas naturale in Europa e il forte rimbalzo del turismo, oltre che il rafforzamento della domanda globale. Pertanto Fitch, riflettendo le dimaniche in questione, ha rivisto le proprie previsioni per il 2023 all'1,2% dallo 0,5% precedente.

Premiati gli obiettivi di bilancio

Tra le altre cose l'agenzia ha affermato che il Programma di stabilità recentemente pubblicato " stabilisce obiettivi fiscali credibili ". Mira a un consolidamento fiscale graduale da un disavanzo del 4,5% del Pil nel 2023 al 3,7% del Pil nel 2024 e al 3,0% nel 2025. " Le nostre previsioni sono sostanzialmente in linea con queste proiezioni ", si legge nella nota di Fitch. Secondo cui, alla luce delle ipotesi molto prudenti formulate sugli effetti della riclassificazione dei crediti d'imposta, il saldo del rischio è " dalla parte dei disavanzi inferiori ".

La stabilità del governo

Il risultato emerso dalle urne il 25 settembre 2022 non ha reso necessario l'utilizzo di giochi di palazzo per formare una maggioranza in grado di supportare l'esecutivo, che invece viene sostenuto da numeri ampi in seguito al voto degli italiani. Non a caso Fitch ha posto l'attenzione sul fatto che il governo di centrodestra " gode di una maggioranza stabile in Parlamento e di un forte sostegno tra gli elettori ".

Proprio per questo motivo, che si aggiunge alla spaccatura delle opposizioni, si ritiene possibile che l'esecutivo duri per l'intero arco naturale della legislatura. Il che viene bollata come una " cosa non comune nel sistema politico italiano ", visto che negli ultimi anni abbiamo dovuto fare i conti con le varie crisi di governo. La sensazione è che questa ritrovata stabilità politica " crea spazio per il governo per elaborare una strategia a medio termine e concentrarsi sull'effettivo dispiegamento dei fondi NGEU ".

Inflazione in calo