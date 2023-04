Balzo del Pil: Italia tra le migliori in Europa. Giorgetti: "L'ambizione responsabile paga"

Si comincia a respirare una nuova aria in Italia, e i dati economici spingono verso un ottimismo che da tempo aveva abbandonato il nostro Paese. Oggi il governo esulta per i buoni risultati riportato dall'economia italiana, con un Pil in crescita.

I dati dell'Eurostat

Secondo le recenti rilevazioni dell'Eurostat, nel primo trimestre di questo anno il Pil italiano nel circuito dell'Ue ha il segno positivo. L'Eurozona, in toto, ha registrato una crescita davvero molto piccola, pari allo 0,1%, che può essere letta come una spia di un graduale rallentamento, ma ciò non riguarda nello specifico il nostro Paese, che ha retto bene dinanzi alle varie crisi affrontate, al contrario di quanto predicevano certi "gufi".

Considerando il primo trimestre del 2023, il paese ad avere avuto l'aumento più significativo è stato il Portogallo, con un + 1,6%. Subito dopo arriva l'Italia, col suo + 0,5%, insieme a Spagna e Lettonia.

E Francia e Germania? Entrambe restano indietro. Se il Pil italiano ha registrato un incremento dello 0,5%, quello tedesco si è mosso di poco, mentre il Pil francese ha avuto una crescita dello 0,2%. Cali, addirittura, in Irlanda (-2,7%) e in Austria (-0,3%).

" L'ambizione responsabile paga. Alle illazioni rispondono i fatti ", è stato il commento del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, come riportato da La Stampa. Lo stesso Eurostat, nella sua stima, afferma che i risultati migliori sono proprio quelli di Italia e Spagna.

I dati Istat

Ottimi segnali arrivano anche dall'Istat, l'Istituto nazionale di statistica. " L'economia italiana nel primo trimestre del 2023 registra una crescita dello 0,5% in termini congiunturali e dell'1,8% in termini tendenziali ", fa sapere l'ente, come riportato dalle agenzie di stampa. " La stima preliminare, che ha come sempre natura provvisoria, riflette dal lato dell'offerta una crescita sia del comparto industriale, sia di quello dei servizi, mentre il settore primario registra una stazionarietà. Dopo la lieve flessione congiunturale dell'ultimo trimestre del 2022, la ripresa di inizio 2023 prospetta un tasso di crescita acquisito per il 2023 stimato allo 0,8%" .

La soddisfazione del governo

Grande soddisfazione nell'esecutivo, che comincia a vedere i risultati del costante lavoro. "In aula è andata bene ma fuori dall'aula, dove si lavora e si produce, è andata meglio ", ha dichiarato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dopo il voto alla Camera sulla relazione allo scostamento di bilancio. " Le stime del Pil in riferimento al primo trimestre 2023 sono il risultato del lavoro serio e responsabile di questo governo. La buona politica porta buoni frutti ", ha scritto in una nota il sottosegretario all'Economia e Finanze Lucia Albano.

"Le ultime rilevazioni Istat sono motivo di grande soddisfazione perché confermano il dinamismo dell'economia italiana, che si colloca al di sopra della media europea" , ha commentato Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l'Attuazione del programma di governo. "Una ottima notizia che si aggiunge ai riscontri positivi di tutti gli indicatori macroeconomici da quando si è insediato il governo Meloni: diminuzione dello spread, buon andamento della Borsa, aumento dell'occupazione" . Per Fazzolari sono "tendenze figlie del crescente clima di fiducia di famiglie ed imprese, anch'esso recentemente registrato dall'Istat, sul quale incide direttamente la percezione positiva dell'azione di governo" . La crescita del Pil italiano, riuscito a superare altre grandi economie europee, " smentisce i profeti di sventura che avevano diagnosticato una possibile recessione per il nostro Paese ", ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. " Nel contempo, questo dato evidenzia la grande vitalità delle imprese e del nostro sistema produttivo. Siamo sulla strada giusta ".