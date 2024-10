Bce, terzo taglio: tasso su depositi al 3,25%. Cosa cambia adesso

Ascolta ora 00:00 00:00

La Bce ha tagliato i tassi di interesse 25 punti base. Il tasso sui depositi scende al 3,25%, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 3,40% e quello sui prestiti marginali al 3,65%. Quello comunicato dopo la riunione nei pressi di Lubiana è il terzo taglio da giugno, nonchè il meno scontato. L’eurotower ha evidenziato che “le ultime informazioni sull'inflazione indicano che il processo disinflazionistico è ben avviato” e le prospettive di inflazione sono “influenzate dalle recenti sorprese al ribasso degli indicatori dell'attività economica” .

La Bce lascia immaginare che la manovra restrittiva di politica monetaria potrebbe terminare un po’ prima: come evidenziato nel comunicato diramato al termine della riunione, il target del 2 per sarà raggiunto "nel corso del prossimo anno" e non nella seconda metà del 2025 come previsto a settembre. Secondo gli esperti, l'inflazione dovrebbe salire nei prossimi mesi, per poi calare.

Per quanto concerne i salari, questi continuano ad aumentare a un ritmo tasso elevato nonostante le pressioni derivanti dal costo del lavoro dovrebbero continuare a diminuire gradualmente, mentre i profitti assorbono in parte il loro impatto sull'inflazione.