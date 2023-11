Criptovalute per Hamas e pedopornografia: Binance multata per 4 miliardi

Un vero e proprio terremoto sta investendo Binance, società globale che gestisce il più grande scambio di criptovalute in termini di volumi giornalieri, che ha ammesso di essere andata contro le leggi vigenti negli Stati Uniti in tema di riciclaggio patteggiando una delle più alte multe di sempre nella storia del Paese di ben quattro miliardi di dollari. Il suo amministratore delegato, Changpeng Zhao, dichiarandosi colpevole, non potrà più far parte della società per i prossimi tre anni e dovrà versare, di tasca sua, altri 50 milioni di dollari secondo il volere deldDipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Quali sono le violazioni

" L'amministratore delegato di Binance, Changpeng Zhap, ha violato volontariamente le leggi federali", ha affermato il ministro della Giustiza americano, Merrick Garland. Secondo le autorità americane, Binance ha consentito che fossero effettuate transazioni anche con Iran e Cuba, non ha mantenuto un adeguato programma antiriciclaggio, ha gestito il trasferimento di denaro senza licenza violando le leggi. Ma il quadro è ancora più grave di quanto descritto fin qui: il Wall Street Journal parla di transazioni economiche legate ad Al-Qaeda e alle Brigate Kassam di Hamas per fare soltanto un paio di esempi lampanti.

La società, poi, non avrebbe mai fatto riferimento ai riscatti che ha dovuto pagare dopo aver subìto attacchi informatici da hacker ed è accusata anche a casi di pedopornografia. Insomma, negli ingredienti c'è davvero proprio tutto. Quanto accaduto in queste ore è un altro durissimo colpo per l'industria delle criptovalute già in bilico dopo il crollo di Ftx: anche per Binance, come previsto dagli esperti del settore, il crac è arrivato soltanto un paio di mesi dopo.

" Binance ha reso facile per i criminali spostare i loro fondi rubati e i proventi illeciti sui suoi scambi ", ha dichiarato nelle scorse il procuratore generale degli Stati Uniti Garland. " Binance ha fatto molto più che semplicemente non rispettare la legge federale. Ha finto di conformarsi ". La piattaforma dovrà versare 1,81 miliardi di dollari entro 15 mesi e ulteriori 2,51 miliardi di dollari di confisca come parte dell'accordo: è la somma più alta per quanto riguarda un patteggiamento.

Le dichiarazioni di Zhao

Zhao, nato in Cina e trasferitosi in Canada all'età di 12 anni, si è dichiarato colpevole di fronte al tribunale di Seattle. " Oggi mi sono dimesso dalla carica di CEO di Binance ", ha dichiarato sui social dopo l'annuncio dell'accordo. " Certo, non è stato facile lasciarsi andare emotivamente. Ma so che è la cosa giusta da fare. Ho commesso degli errori e devo assumermi la responsabilità. Questo è meglio per la nostra comunità, per Binance e per me stesso". L'accordo mette la fine all'inchiesta della giustizia americana con tutte le accuse nei confronti di Binance mentre continua quella della Sec (Securities and Exchange Commission) che fa il suo corso e potrebbe portare a nuove scoperte sulla società.

Il colpo per il mondo delle criptovalute è durissimo dopo il crollo del suo caposaldo: Changpeng Zhao, noto anche con il nome di CZ nel mondo cripto era sicuramente figura più potente e influente. Il tracollo di Ftx e del fondatore, Sam Bankman-Fried, avevano rafforzato temporaneamente Binance e Zhao fino al terremoto delle ultime ore.