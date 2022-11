Black Friday, otto italiani su dieci faranno acquisti online

Un’indagine condotta da Boston Consulting Group ha ricostruito che il 79% degli italiani approfitterà del Black Friday per fare acquisti online. Un valore in crescita del 4% rispetto al 2021 anche se in questa occasione si dicono disposti a mettere mano alla carta di credito soltanto davanti a offerte chiaramente e indiscutibilmente vantaggiose.

Il budget medio è di 255 euro con uno spettro che va dai 100 euro dei più parsimoniosi fino ai 500 euro di chi ha maggiori disponibilità. Cifre leggermente più basse rispetto allo scorso anno.

Cosa cercano gli italiani durante il Black Friday

Il 42% del campione intervistato fugge dai rialzi generali dei prezzi e quindi cerca la convenienza, informazione che assume un certo interesse nel contesto generale: le preoccupazioni per il futuro hanno assorbito quel senso di liberazione post-pandemico che ha spinto in consumi, tant’è che il 74% degli intervistati teme un 2023 viziato dall’inflazione e dalla situazione ucraina e, per il 59% degli intervistati, la situazione sarà tesa anche per tutto il primo semestre del 2024.

La maggiore cautela negli acquisti così come il restringimento del budget medio sono quindi il leitmotiv che sembran animare il rapporto nell’immediato futuro degli italiani con gli acquisti. Lo conferma il fatto che il 60% del campione ha affermato di avere ridotto gli acquisti non strettamente necessari e di avere cambiato abitudini anche quando è confrontato con l'aquisto di beni essenziali.

Cambiano le abitudini di acquisto

Il 53% compra soltanto se può avvalersi di sconti o promozioni, il 49% verifica il prezzo su diversi siti e il 37% ha deciso di non dare più peso al brand, accontentandosi anche di marchi economici.

Alessio Agostinelli, managing director e partner di Boston Consulting Group ha sottolineato che gli italiani, oggi più che mai, leggono il Black Friday non soltanto come un’occasione per farsi un piccolo regalo, ma anche un modo per compiere gli acquisti natalizi in anticipo. Un cambio di mentalità che si traduce in acquisti di abbigliamento e accessori (per il 60% del campione preso in esame), di dispositivi elettronici (54%) e di prodotti di bellezza (23%).

C’è un altro dato interessante: seppure Amazon rimane il canale di acquisto online preferito, gli italiani intendono fare acquisti sostenibili premiando le aziende locali e quelle che propongono articoli prodotti con materiali riciclati. Non è un caso che i negozi second hand saranno meta degli interessi del 24% del campione, percentuale che sale al 50% quando si parla di generazione Z (i nati tra il 1997 e il 2012).