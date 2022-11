Bonus affitto prorogato, come fare domanda

La Misura unica per l’affitto, nota anche con il nome Bonus affitto, è stata prorogata dalla Regione Lombardia per tutto il 2023. Si tratta di un contributo destinato alle famiglie in difficoltà che vivono in affitto in uno dei comuni che prevede l’erogazione del bonus.

Come si legge dalla delibera approvata dalla Giunta regionale, il fondo destinato al contributo è di 48,16 milioni di euro da ripartire tra i 91 ambiti territoriali e che verranno erogati direttamente dai comuni lombardi.

Chi può richiedere il bonus affitto 2023

I beneficiari sono i cittadini che vivono in affitto, quelli che vivono in alloggi di godimento o che usufruiscono dei Servizi abitativi sociali. Questo esclude quindi le persone che sono a beneficio dei Servizi abitativi pubblici (Sap), dei Servizi abitativi transitori (Sat) e i titolari di contratti di affitto con acquisto a riscatto.

Per accedere al bonus è necessario che il contratto di locazione sia sottoscritto da almeno sei mesi e occorre non essere sottoposti a una procedura per il rilascio dell’abitazione. Altro requisito è il non essere proprietari di un alloggio adeguato dislocato sul territorio lombardo.

Va da sé che il contratto di affitto, che occorre allegare alla domanda, deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate.

I richiedenti devono avere un’Isee inferiore ai 35mila euro annui e, a parità di requisiti, viene data la precedenza a chi:

Ha, all’interno del nucleo famigliare, un malato grave o un caso di decesso

Ha perso il posto di lavoro o non ha ottenuto il rinnovo di un contratto a termine

Ha subito una riduzione dell’orario di lavoro e quindi del reddito

Ha dovuto chiudere la propria attività

Il contributo è pari al massimo a 3.600 euro per ogni contratto e il denaro viene versato al proprietario di casa in 10 mensilità.

Come richiedere il bonus affitto

Le richieste devono essere rivolte al proprio comune di residenza che aprirà dei bandi appositi. In ogni caso, la Regione Lombardia ha messo a disposizione una pagina web mediante la quale contattare gli sportelli o inviare una email. È comunque il comune di residenza l’ente più adatto a fornire informazioni ai cittadini ed è opportuno visitare il sito web istituzionale per rimanere aggiornati.

Va chiarito che il bonus affitto 2023 non va confuso con la misura destinata ai giovani fino a 31 anni introdotta con la legge di Bilancio 2022.