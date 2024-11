Bonus, incentivi e previdenza: tutte le novità della manovra

Le province di Frosinone e Latina (assieme a quella di Rieti) tornano ad essere parte del Regno delle Due Sicilie. È l’effetto di un emendamento della Lega alla manovra che le include tra le aree destinatarie del credito d’imposta Zes (Zone economiche speciali). Il deputato Nicola Ottaviani, primo firmatario dell’emendamento, ha motivato la proposta evidenziando che, pur appartenendo al Lazio, condividono con il Sud condizioni economiche difficili (Cassino è sede di uno stabilimento della periclitante Stellantis; ndr) e necessitano di interventi mirati. Non a caso il Carroccio propone di destinare altri 3 miliardi al Ponte sullo Stretto per aumentare la dotazione complessiva a circa 14,7 miliardi fino al 2032.

Istruzione e welfare: interventi a sostegno delle famiglie e degli studenti

Altri emendamenti alla legge di Bilancio introducono importanti agevolazioni per le famiglie e gli studenti. Fratelli d’Italia ha proposto un emendamento che prevede un voucher fino a 1.500 euro per le famiglie con ISEE fino a 40.000 euro, spendibile nelle scuole paritarie, con uno stanziamento di 65 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027. Sempre Fratelli d'Italia ha presentato un altro emendamento che si concentra sugli studenti caregiver, garantendo a questi ultimi il diritto di completare il proprio percorso universitario con le agevolazioni previste per gli studenti lavoratori. Si tratta di un riconoscimento fondamentale, considerato il contributo essenziale fornito dai caregiver, spesso impegnati a sostenere familiari bisognosi di assistenza.

Misure di sostegno per il settore immobiliare e le giovani coppie

Tra le proposte di Forza Italia, emerge un emendamento che mira a snellire i contratti di locazione di natura transitoria, riducendo a 24 mesi la durata massima e permettendo alle parti di non specificare la natura delle esigenze alla base della stipula. Un’altra proposta, sempre del partito azzurro, prevede di riservare priorità di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa alle coppie under 30, incentivando il matrimonio come progetto di vita. Si tratta di un’iniziativa che si pone in continuità con altre agevolazioni destinate a giovani e famiglie.

Bonus edilizi e incentivi per la transizione ecologica

Anche in campo edilizio, Forza Italia si è attivata per garantire che le detrazioni fiscali per la ristrutturazione e riqualificazione energetica, ovvero ecobonus, sismabonus e bonus ristrutturazioni, rimangano al 50% per il triennio 2025-2027, limitatamente alle prime case. Tale misura è pensata per sostenere il settore edilizio e facilitare la transizione verso edifici più sicuri ed efficienti. La stabilizzazione di queste detrazioni fiscali vuole favorire un miglioramento strutturale e ambientale del patrimonio abitativo italiano, in linea con gli obiettivi nazionali di sostenibilità.

Cassa integrazione e previdenza complementare

La Lega e il Partito Democratico si sono invece concentrati sulla salvaguardia occupazionale dei lavoratori nel settore automotive, proponendo un prolungamento della cassa integrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2025. Questo strumento mira a sostenere le aziende in crisi a causa della transizione tecnologica e a tutelare i lavoratori, preservando le competenze professionali acquisite. A supporto dei lavoratori è rivolto anche l’emendamento che reintroduce un semestre di "silenzio-assenso" per il conferimento del Tfr a forme di previdenza complementare, offrendo un ventaglio di opzioni per il futuro previdenziale dei dipendenti.

Iniziative per i pagamenti elettronici e il controllo della spesa pubblica

Per promuovere i pagamenti digitali, Fratelli d'Italia propone di rendere gratuite le transazioni con carte di pagamento, tramite un accordo da definire tra Abi, istituti di pagamento e grandi circuiti. È una proposta che mira a incentivare la digitalizzazione dei pagamenti, riducendo i costi per i consumatori e favorendo la tracciabilità delle transazioni. In ambito di trasparenza, la Lega propone anche una modifica riguardante gli enti che ricevono contributi dallo Stato: il livello di significatività di tali contributi, che richiede la verifica di un utilizzo coerente delle risorse, verrà stabilito con decreto e monitorato da revisori e sindaci, per garantire una rendicontazione più puntuale delle spese pubbliche.

Meloni: «C’è un’opposizione pregiudiziale»

La manovra è «ispirata al buon senso e al pragmatismo, concentra le risorse a disposizione per sostenere le imprese e per rafforzare il potere di acquisto delle famiglie», ha ricordato ieri la premier Giorgia Meloni, parlando a Perugia al comizio finale del centrodestra per sostenere la candidata governatrice umbra Donatella Tesei. Lo sciopero proclamato da Cgil e Uil, ha aggiunto, rappresenta «una opposizione pregiudiziale in cui l’interesse di parte viene prima di quello nazionale».

Un legame con la storia

Negli emendamenti c’è spazio anche per un altro sano ritorno al passato. Fi ha proposto di finanziare con 30mila euro la digitalizzazione degli atti del Parlamento delle Due Sicilie, conservati alla Camera. Questo progetto, intitolato «Il Primo Parlamento», è un’iniziativa che mira a rendere accessibili documenti storici, preservandone la memoria per le generazioni future. Nel progetto di riforma costituzionale dell’autonomia differenziata è giusto che ogni territorio possa riabbracciare la propria storia, anche quella sepolta sotto 165 anni di retorica unitaria.

Francesco II di Borbone, ultimo re del Regno delle Due Sicilie, e suo padre Ferdinando II potranno così riguadagnare la loro dignità storica. Insomma, mancano solo le province di Ascoli e Fermo nella Zes e il Sud ritroverà pieno diritto di parola.