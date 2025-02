Btp Più sale la cedola. Ecco il rendimento netto annuo

Ascolta ora 00:00 00:00

Si chiude con una raccolta vicina ai 15 miliardi il collocamento del Btp Più. Il nuovo titolo governativo dedicato esclusivamente ai piccoli investitori ha raccolto 14,905 miliardi di euro con 451.831 contratti registrati. Superati gli 11 miliardi di euro dell'ultima emissione retail (Btp Valore di maggio 2024).

Ritoccate al rialzo le cedole

Il ministero dell’Economia e delle Finanze a fine collocamento ha deciso di rivedere al rialzo i tassi cedolari rispetto ai livelli annunciati lo scorso 14 febbraio. Nei primi 4 anni sarà del 2,85% (invece di 2,80%), mentre nei restanti 4 al 3,70% (invece di 3,60%).

Il Btp Più, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori, prevede cedole nominali pagate trimestralmente e una durati di 8 anni. La grande novità rispetto al Btp Valore è l'introduzione dell’opzione put di uscita anticipata a metà percorso. Ai sottoscrittori che manterranno il BTP Più fino alla fine del 4° anno è garantita l’opzione di rimborso anticipato dell’intero capitale investito o anche solo di una sua quota, che potrà essere esercitata dando comunicazione alla propria banca o ufficio postale nella finestra temporale compresa tra il 29 gennaio e il 16 febbraio 2029.

Rendimenti netto doppi rispetto all'inflazione

Questo si traduce in un incremento di oltre l'8% dei rendimenti offerti. Ipotizzando un investimento di 10 mila euro, al netto della tassazione del 12,5%, chi deterrà il Btp Più fino a scadenza (2033) andrà a incassare 2.422 euro netti (182 euro in più rispetto a quanto previsto dalle cedole base indicate una settimana fa). A livello di rendimento, si supera il 3% netto (3,03% annuo), più del doppio rispetto all'attuale livello di inflazione (1,5% a gennaio).

Rispetto ai titoli tradizionali, che possono sempre essere venduti sul mercato secondario in qualsiasi momento ma alle condizioni di mercato al momento della vendita, il Btp Più va a permettere di uscire a una data prestabilita con la garanzia di riavere l'intero capitale versato.

Altra differenza rispetto al Btp Valore è che in questo caso non è previsto un bonus fedeltà per chi acquista il titolo in emissione e lo tiene fino a scadenza. Pertanto, vi è un incentivo in meno per il 'cassettista' che tiene in portafoglio il titolo fino alla fine.