Cassa depositi, 4,3 miliardi per le pmi

Diventa operativo l’accordo di garanzia tra Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Mediocredito Centrale (Mcc), che renderà disponibili 4,3 miliardi di euro in nuovi finanziamenti per circa 50.000 piccole e medie imprese italiane. L’obiettivo è sostenere la competitività e promuovere investimenti in settori strategici come cultura, creatività e istruzione.

L’iniziativa si basa sull’intesa firmata nell’ottobre 2023 tra CDP, guidata dall’amministratore delegato Dario Scannapieco, e il Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei). Grazie alla contro-garanzia del FEI di 120 milioni di euro, Cdp potrà concedere garanzie per 2,8 miliardi al Fondo di Garanzia per le Pmi, gestito da Mcc sotto la guida dell’amministratore delegato Francesco Minotti per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il Fondo, a sua volta, coprirà finanziamenti bancari per un totale di 4,3 miliardi di euro, destinati a supportare principalmente la competitività delle Pmi (3 miliardi), il settore culturale e creativo (oltre 1 miliardo) e l’istruzione (circa 300 milioni).

Ad oggi, Cdp ha già rilasciato garanzie al

Fondo PMI per un importo complessivo di 13 miliardi, favorendo finanziamenti per oltre 160.000 imprese italiane. Questa nuova operazione si inserisce in una strategia più ampia di supporto al tessuto imprenditoriale italiano.