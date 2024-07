Il governo abolisce il redditometro: "Stop al fisco invasivo"

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato approvato oggi il superamento del sistema "redditometro", " strumento intrusivo di un fisco nemico di cittadini e lavoratori ", come lo ha definito il ministro Matteo Salvini. Il Consiglio dei ministri ha votato per la sua abolizione e da oggi, prosegue il vicepremier, " farà finalmente parte del passato ". Ora, conclude il ministro dei Trasporti, " lasciamo lavorare gli italiani perbene, assicurando che ad essere individuati e puniti - senza sconti - siano coloro che non hanno mai dichiarato niente. Una misura di buonsenso, bene così ". Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha voluto sottolineare, che " un fisco invasivo non fa parte del Dna del centrodestra e di Fratelli d'Italia ".

L'abolizione del redditometro, prosegue Foti, introduce un nuovo strumento, " che stanerà i grandi evasori, cioè chi possiede beni di lusso, ma risulta nullatenente e non paga le tasse ". A pochi mesi dall'approvazione fiscale, prosegue il capogruppo di FdI, " il governo di Giorgia Meloni tira dritto verso una vera e propria rivoluzione del fisco, che prevede la riduzione delle tasse - già attuata in parte - e la lotta serrata all’evasione, mai seriamente contrastata dalle sinistre ". L'obiettivo di questo governo, conclude Foti, è quello di " un fisco amico che tenda la mano a chi è impossibilitato a pagare, ma che sia invece risoluto e severo con i 'furbetti' ".

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, esulta per " la battaglia condotta con determinazione da Forza Italia, grazie alla quale il redditometro esce definitivamente di scena ". La grande evasione, prosegue, " va perseguita ed i risultati ottenuti dal governo lo dimostrano. Chi ostenta lussi, a fronte di denunce a reddito zero, deve essere giustamente sanzionato. Ma il redditometro andava cancellato ". Guido Liris, capogruppo in commissione Bilancio di Palazzo Madama, si dice soddisfatto per " l’ennesima buona notizia per i contribuenti italiani. Il fisco, invece, avrà un’arma in più per stanare i veri evasori che posseggono beni di lusso senza pagare le tasse. I ‘grandi ladroni’ sono avvisati: il governo Meloni procede spedito verso un fisco più giusto che assicura più libertà e garanzie per i lavoratori ".

Ovviamente, i partiti dell'opposizione usano anche un provvedimento di buon senso come questo per attaccare il governo e Angelo Bonelli, deputato di Alleanza verdi e sinistra e portavoce nazionale di Europa verde, sostiene che il superamento del Redditometro " dimostra la povertà morale di questo governo, che non vuole riportare il Paese su un binario di giustizia ed

questo governo dimostra di essere sempre più contro i cittadini onesti

equità". Nonostante l'abolizione di questa misura venga seguita da un'altra, con le stesse finalità ma più efficace, per Bonelli "".