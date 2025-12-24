Corre l'economia Usa, ma cala ancora la fiducia degli americani

Nel terzo trimestre l'economia americana ha battuto le attese degli analisti. Secondo i dati diffusi dal Dipartimento del Commercio, da luglio a settembre il Pil degli Stati Uniti è infatti salito del 4,3%, più del 3,3% previsto, e con un incremento dell'1,1% rispetto al secondo trimestre. Si è trattato del tasso di crescita più elevato degli ultimi due anni. A fare da traino, osserva l'agenzia di statistica del Dipartimento dell'Economia, sono stati i consumi aumentati del 3,5% nel terzo trimestre dopo il balzo 2,5% del secondo trimestre. E anche la spinta delle esportazioni e della spesa pubblica ha contribuito a stimolare la crescita. Sebbene questa sia di per sé una buona notizia, con un Pil così forte, la Federal Reserve di Jerome Powell (nella foto) ora ha un ulteriore motivo per preferire lo status quo alla sua prossima riunione del 28 gennaio. I dati mostrano che l'economia è cresciuta a un tasso medio annuo del 2,5% dal ritorno di Donald Trump al potere, nonostante la contrazione del primo trimestre, dovuta all'aumento delle importazioni da parte delle aziende per fronteggiare i nuovi dazi. La crescita è in linea con il tasso medio del 2,4% registrato nel 2024, durante la presidenza Biden. «Gli ottimi risultati economici degli Stati Uniti appena annunciati sono stati raggiunti grazie ai dazi e non potranno che migliorare!», ha scritto Trump su Truth. Aggiungendo che «l'età dell'oro dell'economia è in pieno svolgimento».

La produzione industriale statunitense a novembre è aumentata dello 0,2% su base mensile, mentre le previsioni di consenso degli analisti indicavano un andamento stabile.

Attenzione, però, ai dati sulla fiducia dei consumatori Usa: in contrasto con i numeri ufficiali è calata in dicembre per il quinto mese consecutivo a 89,1 da 92,9 di novembre. Addirittura sotto le attese degli analisti, che scommettevano su 91. Il che significa che non tutto funziona come racconta l'amministrazione Trump.