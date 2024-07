Crt, entro metà settimana la scelta sul commissariament

Ascolta ora 00:00 00:00

La relazione degli ispettori è finalmente arrivata in via XX Settembre e si avvicina quindi il verdetto sul destino della Fondazione Crt. La decisione da parte del Tesoro è ormai questione di giorni. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (in foto) ha indicato perentoriamente il termine ultimo: entro il 17 luglio si deciderà se procedere o meno al commissariamento della terza maggiore fondazione bancaria italiana. «La relazione degli ispettori è appena arrivata al ministero. La direzione la esaminerà e, al massimo per la metà della prossima settimana, decideremo il da farsi in base alle risultanze», sono state venerdì sera le parole di Giorgetti nel suo intervento alla Festa della Lega a Capriata d'Orba (Alessandria). Il titolare del dicastero dell’Economia è stato ben attento a non sbilanciarsi in alcun modo circa quello che potrà essere il destino di Crt.

La decisione sul commissariamento sarà infatti legata a doppio filo a quello che emergerà dalla relazione degli ispettori. Le indagini più lunghe del previsto (Giorgetti contava di avere la relazione degli ispettori già per la fine di giugno) fanno sospettare che la matassa sia alquanto intricata, con le azioni messe in atto dalla Fondazione e dal suo nuovo presidente Anna Maria Poggi (a partire dall'allontanamento di quattro consiglieri) potrebbero non risultare sufficienti per convincere il Tesoro che l’ipotesi commissariamento non sia la via maestra per rimettere ordine nella fondazione piemontese.

La vicenda Crt è scoppiata con fragore ad aprile con le dimissioni del presidente Fabrizio Palenzona e l’avvio di una doppia inchiesta legata alla denuncia di un «patto occulto» tra alcuni membri del consiglio d’amministrazione e del consiglio direttivo per detronizzare lo stesso Palenzona.