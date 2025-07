Trump: "Senza i dazi gli Usa sarebbero morti". L'Ue: "Ci aspettiamo che mantenga l'impegno del 15%”

"I negoziatori dell'Ue e degli Stati Uniti stanno lavorando, come concordato, per finalizzare la dichiarazione congiunta, basandosi sull'accordo raggiunto tra i presidenti von der Leyen e Trump. Comunicheremo le tempistiche precise non appena saranno note". Lo ha detto il portavoce della Commissione Europea, Olof Gill, durante il consueto briefing quotidiano a Bruxelles. "Nel caso fosse necessario più tempo per completare la dichiarazione congiunta - ha aggiunto Gill - è chiaro per l'Unione Europea che gli Stati Uniti applicheranno il tetto tariffario generale del 15% concordato. E' inoltre chiaro che saranno applicate le esenzioni dal tetto del 15% come delineato dalla presidente von der Leyen. Questo comporta un sollievo tariffario immediato, frutto di un lavoro intenso, che garantirà una posizione molto più solida in termini di stabilità e prevedibilità per le imprese e i consumatori europei. Gli Stati Uniti hanno preso questi impegni. Ora spetta a loro attuarli. La palla è nel loro campo. Le trattative per ulteriori esenzioni sono in corso".