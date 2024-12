Il monito di Draghi: "Mercato unico fondamentale, oggi non c'è"

Ascolta ora 00:00 00:00

Mario Draghi è categorico: oggi non c'è, ma il mercato europeo è fondamentale. L'ex primo ministro ha ricevuto oggi il premio Ispi 2024 e si è soffermato sui principali dossier economici europei citati nel suo rapporto, ponendo l'accento sulla necessità di un mercato Ue: "Di fatto oggi non c'è e le barriere tra i nostri Stati sono più alte, ma il mercato unico è fondamentale per la crescita e la produttività" . Draghi ha citato come secondo punto al centro del suo rapporto l'integrazione dei mercati dei capitali, seguita dalla regolamentazione e dalle regole della concorrenza.

"La sfida presentata nel rapporto è esistenziale" ha rimarcato l'ex presidente della Banca centrale europea: "Se vinta permette di continuare ad evolversi lungo le linee che sono i valori fondanti dell'Unione europea, come democrazia, pace" . A proposito del rapporto, Draghi ha rivelato la reazione di un ministro di un Paese membro: "Quando il rapporto è uscito la prima reazione di un ministro di un paese che non vi dico è stata: 'no impossibile'. In realtà questo volume di finanziamento pubblico è importante, ma nell'economia del rapporto è marginale".

"Quando si fanno le cose bisogna essere ottimisti, se si è pessimisti si sta a casa" ha aggiunto Draghi: "Quello che la gente vuole da un leader è che abbia competenza e visione: immaginare il futuro e avere la capacità di realizzarlo. Ma da un leader politico vuole di più: che sappia portare con sè il resto del Paese" . Per questo motivo chi va alle elezioni riceve la legittimazione dei cittadini "che è importante per fare le riforme" , ha proseguito, spiegando che il "mandato di un non eletto deve essere per forza circoscritto, mentre il mandato di un eletto può essere più ampio e abbracciare riforme importanti".

Analizzando lo scenario attuale, Draghi ha ammesso che la leadership franco-tedesca si è indebolita, ma allo stesso tempo ha evidenziato di non vedere alternative "capaci di dirigere l'Europa verso un futuro comune" . C'è sì un vuoto di leadership, ma serve pazienza e serve anche attendere il risultato delle elezioni in Germania. " Se l'Europa va in direzione sovranista come si potrà percorrere una strada per l'integrazione?" la provocazione di Draghi, che ha poi tenuto a precisare che le istituzioni Ue "hanno gli anticorpi che sono stati prodotti dai trattati".

"Al tempo del 'whatever it takes' occorreva una affermazione forte e credibile su un ambito specifico, oggi il contesto richiede una decisione collegiale, che molti leader decidano in maniera concorde su una strada da percorrere"

L'Europa si trova davanti a un momento difficile: