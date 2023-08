"Fare di più o il Paese non avrà futuro". Le politiche giovanili viste dagli under 35

Come si può riuscire a tenere alta l'attenzione sul rapporto tra giovani e politica, con uno sguardo anche a temi quali lavoro, occupazione, ambiente e non solo? L'associazione "20e30" si è posta questo obiettivo grazie alla realizzazione di un report tramite il suo nuovo centro studi. Un lavoro di squadra che ha coinvolto giovani tra i 20 e i 30 anni e "meno giovani" tra i 30 e i 40 anni: un grande progetto iniziato a ridosso delle elezioni politiche italiane del settembre 2022 e presentato pubblicamente pochi giorni fa che vuole sensibilizzare la politica alle richieste di giovani e giovanissimi per evitare di disperdere le speranze di un'intera generazione.

Il ruolo dell'associazione "20e30"

"20e30" è organizzazione indipendente, costituita da dottorandi, accademici e giovani professionisti, che svolge attività di monitoraggio sulle attività dei decisori politici con lo scopo di adottare delle scelte sostenibili ed efficaci per le future generazioni e generare processi di mobilitazione civica e partecipazione. La loro convinzione è chiara: non ci può essere futuro per un Paese che non pensa a chi questo futuro dovrà viverlo. Non c'è futuro per un Paese che non guarda ai giovani. Ed è proprio per questo motivo che l'associazione vuole fornire spunti per riforme in grado di prevedere un futuro sostenibile e scalabile per le nuove generazioni. Del resto il continuo aumento del numero di ventenni e trentenni che decidono di fuggire all'estero o dai propri luoghi di residenza impongono una riflessione strutturale: la sostenibilità generazionale delle riforme che classe la politica decide di mettere in atto deve essere un elemento imprescindibile per il futuro dell’Italia.

Il report presentato segue i pilastri tematici che "20e30" ha analizzato fin dalla sua nascita: è stata proposta un'istanza per tema che sono state raccolte durante la campagna elettorale. Si tratta di richieste relative a: istruzione e capitale umano, orientamento universitario e post universitario - con attenzione al fenomeno delle borse di studio -, lavoro e politiche sociali, ambiente, energia e transizione digitale, il tema dell'eco-ansia, diritto all'inclusione e risvolti etici e morali, welfare e fisco. I capitoli, oltre che da un'analisi socio-economica dell'istanza e dal lavoro svolto dall’intera classe politica nei primi sei mesi di legislatura, saranno anche accompagnati da una riflessione sulle opportunità che offre il Pnrr sui singoli temi e da alcune best practices europee e internazionali da seguire, per aiutare il decisore nelle scelte Un primo report che è stato prodotto con la consapevolezza che non ci sia più tempo da perdere.

Una democrazia matura permle speranze giovanili