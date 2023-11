Fed, Powell: "Non esiteremo ad alzare i tassi, se necessario". E Wall Street peggiora

Ascolta ora: "Fed, Powell: "Non esiteremo ad alzare i tassi, se necessario". E Wall Street peggiora "

La Federal Reserve fa sapere che potrebbe alzare i tassi di interesse, se necessario, e subito si registrano i malumori delle borse, con il Dow Jones che cede lo 0,59% e il Nasdq che cede lo 0,68. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha detto che la banca centrale degli Stati Uniti non è ancora convinta di aver aumentato a sufficienza i tassi d’interesse al fine di riportare l’inflazione al suo obiettivo del 2%. "Se sarà opportuno inasprire ulteriormente la politica, non esiteremo a farlo", ha detto Powell in una conferenza a Washington.

I tassi di interesse sono al livello più alto da 22 anni, ma potrebbe non bastare. La Fed è "impegnata a realizzare una politica monetaria sufficientemente restrittiva per portare l’inflazione al 2,0%; non siamo certi" che ciò avverrà, ha spiegatro Powell.

Queste parole di Powell giungono dopo la riunione, di poco più di sette giorni fa, in cui la banca centrale Usa ha deciso di mantenere i tassi di interesse fermi. La forte preoccupazione della Fed è che l’inflazione possa accelerare. Nonostante l’aggressiva stretta monetaria, che ha portato i tassi tra il 5,25% e il 5,50%, la Fed ha preso atto che l’attività economica negli States è rimasta forte nel terzo trimestre e che l’aumento dei posti di lavoro è rallentato negli ultimi mesi (ma resta forte) e il tasso di disoccupazione è rimasto basso.

Qualcuno azzarda anche delle previsioni su ciò che accadrà. Per il Cme Group i trader di futures assegnano attualmente una probabilità superiore al 90% che la Fed decida di mantenere i tassi di interesse fermi nella prossima riunione di dicembre. Staremo a vedere.