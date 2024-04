Il Festival dell’Economia di Trento si interroga sulla crisi

Trento caput mundi. Anche quest’anno il capoluogo della provincia autonoma ospiterà il Festival dell’Economia organizzato insieme al Gruppo 24 Ore. La 19esima edizione, intitolata «Quo Vadis? I dilemmi del nostro tempo», si svolgerà dal 23 al 26 maggio.

Interverranno cinque premi Nobel, 22 ministri, 80 accademici, 40 economisti, 40 relatori internazionali e 57 manager e imprenditori, per un totale di 280 panel in quattro giorni. Il discorso di apertura sarà tenuto dal cardinale Gianfranco Ravasi, mentre chiuderà le attività l’intervista al nuovo presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Confermato anche per il terzo anno di fila il «Fuori festival», l’iniziativa per attirare il pubblico più giovanile e le famiglie.

L’obiettivo è migliorare il risultato dell’ultima edizione, che aveva richiamato oltre 40mila persone nella città.

Ieri è stato infine annunciato il rinnovo per altre tre edizioni, fino al 2027.