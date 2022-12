Fiera Milano con Netcomm e AnotheReality: gli eventi sono digitali

Firmati da Fiera Milano due nuovi importanti accordi, uno con Netcomm, digital hub italiano punto di riferimento in materia di e-commerce e retail digitale, e con AnotheReality, realtà che si occupa di mondi immersivi con l’obiettivo di sviluppare una nuova piattaforma di eventi finalizzati a sostenere il processo di trasformazione digitale delle aziende e ad approfondire il sempre più attuale tema del metaverso.



Il nuovo appuntamento fieristico, negli spazi di Allianz MiCo il 15 e il 16 novembre 2023, sarà un evento unico nel suo genere che metterà in comunicazione le più importanti aziende leader nello sviluppo dei nuovi processi e delle innovazioni dei sistemi applicativi. Con più di 400 relatori internazionali distribuiti su 9 palchi tematici, la visita negli spazi espositivi sarà un percorso caratterizzato da molti ingressi, una sorta di knowledge park a disposizione delle esigenze del visitatore.



“Le imprese ricorrono alla trasformazione digitale per cambiare i modelli di business tradizionali”, ha detto Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano -. Attraverso questo nuovo appuntamento fieristico vogliamo consentire alle imprese di cogliere le opportunità di business di un nuovo mondo ed essere loro partner nel processo di trasformazione digitale. Sarà un’immersione esperienziale in nuove conoscenze. Il metaverso è uno degli strumenti di transizione digitale al servizio delle aziende e può diventare il motore di un cambiamento profondo nel modo di lavorare, nel costruire la società e l’identità di tutti noi. Anche il mercato fieristico sta entrando in questo nuovo mondo: la realtà virtuale, la blockchain, il mercato Nfte gli e-sport sono sempre più presenti nelle nostre manifestazioni fieristiche rendendo l’esperienza di visita in fiera ancora più immersiva”.

L’obiettivo è coinvolgere soprattutto figure professionali legate ai dipartimenti di supply chain, risorse umane, legale, amministrazione finanza e controllo, marketing, sales, Ict di società private e pubbliche. Proprio per queste ultime, la digitalizzazione rappresenta un percorso fondamentale strategico di sviluppo. Nel Pnrr, infatti, circa 6,14 miliardi di euro sono destinati alla trasformazione della pubblica amministrazione in chiave digitale.