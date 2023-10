Un fondo per la vulnerabilità sismica e per la disabilità

Ci sono stanziamenti al bonus sociale per le bollette, ma anche un piano per fronteggiare la vulnerabilità sismica degli edifici e fondi per la distribuzioni di derrate alimentari a chi è in difficoltà. Come si apprende dall'ultima bozza della legge di bilancio, infatti, sono stati stanziati 200 milioni (contro i 400 circolati nelle prime bozze) per il bonus sociale sulle bollette della luce nel primo trimestre.

Da gennaio, inoltre, verrà istituito un fondo per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di 231 milioni di euro annui. E un piano - con risorse per 285 milioni in cinque anni e una Cabina di coordinamento ad hoc - per fronteggiare la vulnerabilità sismica degli edifici. Il «Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici» avrà una dotazione iniziale di 45 milioni per il 2024 e successivi 60 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.

Tra le altre misure contenute nell'ultima versione della legge di bilancio anche l'incremento per 50 milioni di euro complessivi del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti laddove il precedente stanziamento era di 15 milioni «in considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico». Inoltre, la dotazione del fondo per la «Carta dedicata a te» per l'acquisto di beni di prima necessità è incrementata di 600 milioni di euro per il 2024.