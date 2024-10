Housing sociale, spunta l'idea di un fondo da tre miliardi

Ascolta ora 00:00 00:00

In città come Milano l'offerta di alloggi a prezzi accessibili continua a essere carente. Il capoluogo lombardo annovera 16.681 alloggi in locazione a canoni calmierati, numeri insufficienti a soddisfare il fabbisogno di housing sociale che interessa il 25% delle famiglie (dati ricerca Nomisma).

«Un alloggio a prezzi accettabili influenza molto la qualità della vita», ha rimarcato ieri Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo,

in occasione della celebrazione dei 20 anni della Fondazione Housing Sociale (Fhs).Negli ultimi venti anni nel complesso sono stati realizzati oltre 6mila posti alloggio nel territorio in cui opera la Fondazione Cariplo.

Un'indagine realizzata da Università Bocconi propone, sulla scorta dell'esperienza francese e di quella olandese, la strutturazione di un fondo nazionale di garanzia per gli interventi di social housing pensato per la situazione italiana e che faccia affidamento sulla creazione di una

piattaforma di co-investimento pubblico-oprivato.

«L'housing sociale nell'area di Milano necessita una mobilitazione di circa 3 miliardi di euro nei prossimi 15 anni», è la cifra indicata da Veronica Vecchi, professor of Practice of Business Government Relations presso Sda Bocconi School of Management.