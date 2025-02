Italia-Emirati Arabi Uniti, una partnership da 40 miliardi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi lo sceicco Mohamed bin Zayed in occasione della prima visita di un capo di Stato emiratino in Italia. L'incontro, come si legge in una nota della Presidenza del Consiglio, "ha confermato il livello di straordinaria eccellenza raggiunto nelle relazioni bilaterali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti negli ultimi due anni, a partire dalla visita del presidente Meloni negli Emirati del marzo 2023". Durante questa storica occasione, sono stati annunciati investimenti da parte degli Emirati Arabi Uniti in Italia per 40 miliardi di dollari e sono state firmate oltre 40 intese, sia a livello governativo che privato.

«Saluto con soddisfazione la decisione degli Emirati Arabi di investire 40 miliardi di dollari in Italia, uno dei più rilevanti e imponenti investimenti per la storia della nostra nazione, una straordinaria manifestazione di amicizia nei confronti dell’Italia, del suo sistema produttivo e della sua economia», ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il business forum Italia-Emirati Arabi, organizzato in concomitanza con la visita. «Abbiamo scritto una splendida e inedita pagina della nostra storia comune», ha aggiunto.

La premier Giorgia Meloni e il presidente emiratino Mohammed bin Zayed "hanno concordato di sviluppare un partenariato strategico complessivo, concentrando in particolare la cooperazione tra le due Nazioni nei settori dell'economia più̀ orientati al futuro, sfruttando la capacità di innovazione italiana ed emiratina in ambiti strategici

quali l'intelligenza artificiale e la creazione di data centre, l'industria avanzata e le nuove tecnologie, le interconnessioni digitali ed energetiche, le tecnologie in ambito subacqueo, i minerali critici e lo spazio”.