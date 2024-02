Italiani a lezione Anti-hacker parte il primo podcast dedicato

Da oggi gli italiani hanno uno strumento in più per capire la cybersicurezza. Il National Security Hub, osservatorio della società di corporate relations Core, ha lanciato ieri il suo primo podcast tematico «Sicurezza nazionale alla prova dell’intelligenza artificiale». Un appuntamento scandito in sei episodi ogni due settimane con la conduzione della giornalista Rai Barbara Carfagna e in cui interverranno le voci più autorevoli del settore. Mercoledì nella Sala Caduti di Nassirya del Senato si è tenuto l’evento di presentazione dell’iniziativa, pensata per fornire a chiunque i mezzi per comprendere l’importanza di un ambito – quello della sicurezza nazionale – ai margini del dibattito pubblico. Eppure, sapere come funziona un attacco informatico, cos’è una minaccia ibrida oppure come maneggiare le potenzialità dell’intelligenza artificiale sono informazioni utilissime al cittadino, che così è cosciente dei pericoli rappresentati dalle tecnologie sempre più spesso impiegate da soggetti malintenzionati. Dietro questi ultimi a celarsi potrebbero essere infatti hacker al servizio di uno Stato disposto a servirsi di criminali informatici per danneggiare un Paese avversario, una dinamica già vista ad esempio in Russia.

Il National Security Hub vuole raccontare con un linguaggio accessibile a tutti un mondo rimasto relegato finora ai non addetti ai lavori. «La cybersicurezza – ha detto il direttore della Polizia postale Ivano Gabrielli – non può e non deve essere più considerata appannaggio di soli esperti, ma costruita, compresa e condivisa attraverso l’esperienza che ciascuno di noi ha oramai con una realtà che non è più soltanto senziente, ma è anche sovrastruttura cibernetica». Gli ascoltatori troveranno nel corso del podcast i contributi, oltre a quelli degli esperti dell’Agenzia nazionale per la Cybersicurezza nazionale e dell’Arma dei Carabinieri, anche di Luciano Violante, presidente della Fondazione Leonardo, Daniele Alì di Fincantieri, Francesco Morelli del gruppo Fs, il direttore dell’Acn Bruno Frattasi, del generale Antonio Mancazzo della Guardia di Finanza, della senatrice Stefania Craxi e di Matteo Macina di Cyber Security Italy Foundation.