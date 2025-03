Lagarde: "La Bce non può finanziare la spesa militare dell'Ue"

Ascolta ora 00:00 00:00

La Bce non può finanziare la spesa militare dell'Ue. Queste le parole della presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. La numero uno dell'Eurotower ha chiarito che il finanziamento della spesa militare dell'Unione Europea non rientra nelle competenze della Bce. Rispondendo a una domanda sulla possibilità che la banca centrale contribuisca al programma annunciato da Bruxelles, Lagarde ha sottolineato che la Bce ha un ruolo specifico e non può essere coinvolta in iniziative di questo tipo.

Il mandato della Bce

Lagarde ha spiegato che il mandato della Bce è focalizzato esclusivamente sulla stabilità dei prezzi nell'area euro, e non si estende a questioni legate alla difesa o alla politica militare. "La Bce non è la giusta istituzione per questo tipo di finanziamento", ha affermato, rimarcando che la banca centrale non deve allontanarsi dai suoi compiti principali.

Il ruolo delle altre istituzioni

Secondo Lagarde, altre istituzioni europee, come la Banca Europea per gli Investimenti, sono più adatte a gestire il finanziamento di iniziative legate alla difesa. Lagarde ha precisato che queste entità sono meglio equipaggiate per indirizzare risorse verso investimenti strategici in vari settori, inclusa la difesa.

Evitato il commento sulla Germania

Inoltre, Lagarde ha evitato di rispondere a una domanda riguardante la Germania e se la situazione attuale rappresenti un "momento whatever it takes" per il paese, un riferimento

alle celebri parole di Mario Draghi . Lagarde ha preferito non commentare le dinamiche politiche interne, ribadendo che la Bce deve concentrarsi esclusivamente sulla politica monetaria e sulla stabilità economica dell'area euro.