Milano si conferma capitale del turismo congressuale

Ascolta ora 00:00 00:00

La meeting industry in Italia continua a crescere e Milano si distingue come una delle principali destinazioni del turismo congressuale. Secondo lo studio promosso da Enit. in collaborazione con Federcongressi&eventi e realizzato da Aseri, il settore Mice (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) coinvolge ogni anno oltre 27 milioni di partecipanti, generando un impatto economico di quasi 12 miliardi di euro.

Nel 2023, la spesa complessiva dei partecipanti agli eventi Mice in Italia ha raggiunto i 9 miliardi di euro, distribuiti tra alloggio (42%), trasporti (29,9%), ristorazione (15,9%) e altre spese come shopping e intrattenimento (12,2%). A questa cifra si aggiungono più di 2,8 miliardi di euro destinati alla realizzazione degli eventi, portando il valore totale dell’industria a 11,7 miliardi di euro. La spesa media giornaliera per partecipante si attesta intorno ai 281 euro, con un incremento significativo per gli eventi di più giorni.

Il Nord-Ovest si conferma l’area geografica con la spesa più elevata, rappresentando il 39,7% del totale. Milano emerge come uno dei principali poli congressuali, ospitando il 40,7% delle sedi della Lombardia e posizionandosi tra le città italiane con la maggiore capacità di accoglienza per eventi e congressi.

“La meeting industry ha un ruolo cruciale per il mondo del turismo nel nostro Paese. L’organizzazione di eventi e congressi attira numerosi partecipanti internazionali che, una volta arrivati in Italia, innescano un circolo virtuoso per il settore e per la nostra economia”, ha dichiarato Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit. “La crescita del comparto Mice è significativa e rappresenta una leva di sviluppo per l’intero territorio nazionale”.

Anche il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sottolinea l’importanza di questo settore per l’economia italiana: “Il settore della meeting industry in Italia rappresenta un'importante opportunità di crescita economica e turistica. La significativa spesa generata dagli eventi e congressi non solo sostiene l'economia locale, ma promuove anche le meraviglie della nostra nazione a livello internazionale. È fondamentale continuare a investire in questo comparto strategico, che contribuisce a creare posti di lavoro e a valorizzare il patrimonio culturale italiano”.

Gabriella Gentile, presidente di Federcongressi&eventi, evidenzia inoltre il ruolo strategico degli eventi di maggiore durata e complessità: “La pubblicazione di questo studio è molto importante perché certifica il valore dell’industria italiana dei congressi e degli eventi business.

Va inoltre sottolineato che, rispetto al dato medio indicato dalla ricerca, il contributo economico del Mice risulta ancora più alto se si considerano gli eventi di più lunga durata e maggiore complessità quali i congressi associativi, soprattutto internazionali”.