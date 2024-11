Via Montenapoleone, sorpasso storico. È la via dello shopping più cara al mondo

Via Montenapoleone (Milano)

Ascolta ora 00:00 00:00

Per la prima volta, una via dello shopping europea è in cima alla classifica mondiale delle vie più costose al mondo. Ed è una via italiana. Via Montenapoleone a Milano ha superato l'Upper 5th Avenue di New York e si assicura il primo posto con un prime rent annuo di 20.000 euro al metro quadro. Questo è quanto emerge dalla 34esima edizione del rapporto "Main Streets Across the World" di Cushman & Wakefield, una delle principali società di consulenza immobiliare al mondo.

Il report, che monitora 138 location retail urbane nel mondo, prevalentemente del lusso, evidenzia come Via Montenapoleone ha raggiunto la vetta coronando una scalata poderosa in questi ultimi anni. Lo scorso anno per la prima volta si era arrampicata al secondo posto e quest'anno ha registrato una crescita dell'11 per cento rispetto all'anno precedente. Il balzo dei canoni d'affitto in via Montenapoleone è addirittura del +30% negli ultimi due anni. Oltre alla continua forte domanda dei retailer in un contesto di offerta limitata, Via Montenapoleone ha anche beneficiato dell'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro statunitense.

Al secondo posto Upper 5th Avenue a New York con 19.537 euro mq/anno. New Bond Street a Londra è salita al terzo posto con un aumento del 13% degli affitti a 17.210 euro al metro quadrato all'anno, mentre Tsim Sha Tsui a Hong Kong è scivolata al quarto posto (15.697 euro al metro quadrato). L'Avenue des Champs-Élysées di Parigi ha mantenuto la sua posizione con un aumento degli affitti del 10% a 12.519 euro/m2 all'anno e rimane al 5° posto come nel 2023.

Complessivamente, gli affitti sono aumentati in 79 delle 138 vie dello shopping analizzate.

Particolarmente forte la crescita delle località negli Stati Uniti, ma anche le sedi europee hanno mostrato una crescita significativa, in particolare in Italia, Francia e Regno Unito, dove la domanda di spazi di lusso continua a rafforzarsi.