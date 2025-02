Panetta alla Bce: “Integrare la politica monetaria con le prospettive dell’economia reale”

Le decisioni della Bce non possono basarsi esclusivamente sull’analisi dei dati macroeconomici di volta in volta pubblicati, ma necessitano di un più ampio respiro che le integri anche con uno scenario previsivo in modo tale da non frustrare la ripresa che si genera conseguentemente ai tagli dei tassi. “Le decisioni di politica monetaria devono sempre basarsi su una valutazione complessiva delle prospettive dell’economia reale e dell’inflazione, in cui gli esercizi previsivi svolgono un ruolo essenziale”, ha sottolineato il governatore Fabio Panetta nel suo intervento al 31simo Convegno Assiom Forex. “Questa considerazione è oggi particolarmente rilevante per l’area dell’euro, grazie al recente miglioramento della qualità delle previsioni di inflazione”, ha aggiunto.

Il calo dell’inflazione, infatti, ha determinato il taglio dei tassi di interesse, ma “il percorso di normalizzazione della politica monetaria non è concluso”, ha detto Panetta. “Il tasso di riferimento – ha evidenziato - rimane superiore alle stime del tasso neutrale, ossia il livello compatibile con l’assenza di pressioni inflazionistiche e con la crescita potenziale dell’economia”. Le conseguenze, sono “una pressione al ribasso sull’attività produttiva e sulla dinamica dei prezzi al consumo, un effetto sempre meno necessario in un contesto in cui l’inflazione è vicina all’obiettivo e la domanda interna resta debole”.

Da qui in avanti, ha proseguito, “il concetto di tasso neutrale perderà progressivamente rilevanza” perché “le stime del suo valore, infatti, sono altamente imprecise, e forniscono solo un’indicazione

approssimativa sull’orientamento della politica monetaria, diventando sempre meno utili” e inoltre “il concetto di tasso neutrale non offre elementi sufficienti per calibrare con precisione il ritmo della normalizzazione monetaria”.