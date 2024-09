La parità di genere per la maggior crescita e competitività: il nuovo studio sul gender pay gap

“Oltre il divario salariale: la parità di genere per la crescita economica e la competitività delle imprese” è lo studio realizzato da Arel in collaborazione con JTI Italia e con il supporto dell’ufficio studi PwC. È stato presentato mercoledì 4 settembre presso la torre Pwc di City Life, a Milano, in presenza, tra gli altri, di Enrico Letta, oggi presidente dell’Istituto Jacques Delors e Eugenia Maria Roccella, ministro per la Famiglia e per le Pari Opportunità che è intervenuta con un video-messaggio.

Lo studio ha messo in evidenza che il raggiungimento della parità di genere garantisce una maggior crescita economica e competitività per le aziende. Nella disamina ampia effettuata per provare tale tesi, viene effettuata un'analisi a livello globale e locale e nel nostro Paese è emerso che dopo cinque anni dalla laurea, il divario salariale medio mensile a sfavore delle donne nelle discipline STEM è di oltre 200€ mensili e man mano che si procede nella carriera aumenta, arrivando a una disparità salariale del 14.5% nella fascia tra i 45 e i 54 anni. Viene evidenziato che il maggior impegno di "cura familiare" in capo alla donna è uno dei fattori determinanti. Questo porta a un altro tema importante, che è quello dell'abbandono del lavoro, che per le donne è stato di 20 punti percentuali superiore rispetto agli uomini. Per questo alle aziende si consiglia di attuare politiche di maggior sostegno all'inclusione, anche perché, come dimostrato, quelle che già l'hanno fatto hanno registrato miglioramenti negli ambiti di produttività e innovazione. Ma come si sottolinea nelle conclusioni, è il cambiamento culturale il motore del vero cambiamento.

" Siamo davvero arrivati alla svolta. È il momento in cui o riusciamo a fare un salto in avanti per recuperare anni di arretratezza o abbiamo mancato un’occasione ", ha detto il ministro Roccella, sottolineando che questo il momento storico delle leadership femminili: " Abbiamo una leadership femminile, che ha a cuore i temi che riguardano le donne, ma anche la leader di opposizione è donna. Spero ci sia un’alleanza trasversale per spingere la presenza nel mondo dell’occupazione, e la qualità dell’occupazione, soprattutto per i ruoli apicali ". Nel suo intervento, il ministro ha ricordato che sono stati già raggiunti traguardi importanti, nonostante ci sia ancora molto lavoro da fare. Tuttavia, l'Italia ha ora un " livello record occupazione femminile, che ha raggiunto il 53%, ossia 10milioni di donne occupate ". Il ministro ha posto l'attenzione in particolare sulle madri-lavoratrici e alle misure assunte per a conciliazione vita-lavoro e al rientro dall’assenza per maternità, perché " è lì che si ha un numero eccessivo di dimissioni ed è un elemento di inciviltà ". Roccella, quindi, ci ha tenuto a ribadire che " la parità di genere è fondamentale per la crescita del Paese ed è un fatto assodato, anche se in Italia non era stato ancora elaborato. Ora c’è la consapevolezza e questo è il momento per dare una svolta, una spinta alla presenza delle donne al mondo del lavoro ".

Enrico Letta, invece, ha voluto porre l'accento sulla velocità con la quale il mondo sta cambiando, con conseguente impatto significativo: " C’è bisogno di interventi che tengano conto di questo. Non basta una logica di parità conservativa ma serve una parità incrementale, costruire percorsi per costruire obiettivi ". Letta ha dichiarato che " la ricerca di Arel, JTI Italia e Pwc serve per dire che situazione è negativa:. C’è un divario terribile, l’Italia è messa peggio della media degli altri Paesi europei ". Per l'ex presidente del Consiglio, " esisteranno ancora italiani se si riporterà il tasso di natalità a livelli diversi e se si integrerà l’immigrazione, sono parole di parte " ma, prosegue, servirà " l’integrazione per costruire un futuro demografico. Ci stiamo girando tutti attorno ma è l’unico modo per costruire una primavera demografica di italiani e di italiane, che altrimenti non ci sarà ".

Il General Manager di JTI Italia, Didier Ellena, ha rivendicato che nella loro azienda da anni si lavora per la gender equality, e ora " le donne rappresentano quasi la meta dei dipendenti totali, e il 43% dei dirigenti è donna ". La responsabile Comunicazione di PwC Italia, Chiara Carotenuto, ha spiegato che, partendo dalla volontà di offrire pari opportunità a impiegati di entrambi i sessi, " queste percentuali di equilibrio poi variano nel corso della carriera perché nei momenti più aspri e nella crescita persona si complica " e man mano che si va avanti si crea un maggior divario con predominanza di figure maschili nelle posizioni di rilievo, questo perché la donna è ancora troppo spesso convinta di non poter lavorare ed essere madre. La Professoressa di Commercio Internazionale dell’Università Sciences Po di Parigi Alessia Mosca, fautrice della legge sulle "quote rosa", nel suo intervento ha spiegato che " il rischio di arretrare è sempre presente per un Paese come il nostro " e che "l a legge che insieme Lella Golfo abbiamo promosso ha portato a una rivoluzione ma è un esempio del fatto che se non si ha uno sguardo olistico si rischia che non basti e talvolta sia messo sotto accusa. Nessuna misura singolarmente è sostenibile ".

Tra gli interventi c'è stato anche quello di Elena Bonetti, onorevole ed ex ministro della Famiglia, secondo la quale " l’Italia ha costruito per anni un modello familiare in cui la madre deve stare a casa e la lavoratrice non deve avere

figli. E questo ci ha portato ultimi in Europa. Ecco perché la Francia ha affrontato la sfida demografica promuovendo il lavoro femminile. La politica cerca di dare risposte ma serve un approccio multidimensionale".