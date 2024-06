Piano casa, intesa tra Orsini e Urso

Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ieri al convegno dei Giovani imprenditori di Rapallo ha ribadito la propria idea di un piano casa che garantisca costi di affitto sostenibili per chi, giovani o stranieri, deve trasferirsi per lavoro.

«Si può realizzare con un confronto con il governo, con i costruttori, con i fondi immobiliari (già c’è stata un’interlocuzione; ndr) e il sistema bancario», con «bond dedicati alla casa, dove la raccolta di capitale è sottoscritta e sostenuta da fondi pazienti e, perché no, da Cdp». E «con un patto con le Regioni per recuperare immobili dal degrado».

Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, intervenuto in presenza all’evento, ha sottolineato che sul piano casa è stato «attivato un confronto con il Mef per individuare le misure che possano alleggerire il peso delle locazioni per gli addetti, sia in termini di fringe benefit sia rispetto all'utilizzo di immobili demaniali».

Confermato l’imminente via libera ai crediti di imposta Industria 5.0, richiesti proprio da Confindustria. Il decreto, ha detto, è stato «trasmesso ai ministeri competenti affinché sia esecutivo nelle prossime settimane».