Poste Italiane: siglato l’accordo per la nuova Rete Corriere Pacchi

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è concluso con esito positivo il tavolo negoziale avviato lo scorso 13 marzo tra Poste Italiane e le organizzazioni sindacali, con la firma definitiva dell’accordo per la sperimentazione della nuova Rete Corriere Pacchi. L’intesa, sottoscritta da Slp Cisl, Confsal Com, Failp Cisal e Fnc - Ugl Com, introduce importanti novità in materia di occupazione, mobilità e tutele economiche per i lavoratori del settore.

“È un’intesa che rappresenta un passo avanti significativo per il settore, garantendo nuove assunzioni, trasformazioni contrattuali e tutele economiche e organizzative per i lavoratori”, ha dichiarato con soddisfazione il segretario generale del Slp Cisl, Raffaele Roscigno. “Grazie alla determinazione della nostra organizzazione sindacale e al confronto costruttivo con le altre sigle firmatarie, siamo riusciti a definire criteri chiari per il funzionamento della nuova rete, limitando l’eccessiva flessibilità richiesta dall’azienda e tutelando i lavoratori di fronte all’introduzione di nuovi sistemi di calcolo e strumenti di intelligenza artificiale”.

Le principali novità dell’accordo

L’intesa prevede l’attivazione di nuove politiche attive del lavoro per il 2025, nonché un piano di mobilità nazionale che coinvolgerà 1.474 portalettere e 80 addetti allo smistamento. Inoltre, verranno effettuate 1.558 trasformazioni di contratti da part-time a full-time nei settori Recapito e Stabilimenti e saranno stabilizzati 1.200 lavoratori tra Recapito e Stabilimenti.

Dal punto di vista economico, l’accordo introduce un’indennità giornaliera di 4 euro per tutti i lavoratori della rete, oltre a un’indennità aggiuntiva per lo spostamento nell’area di competenza, con un massimo di 5 eventi mensili e un riconoscimento di 4 euro aggiuntivi per evento. Previsto anche un compenso di 46 euro per coprire eventuali assenze, da suddividere tra i corrieri dell’area di competenza.

Sul fronte organizzativo, l’accordo stabilisce nuove garanzie per i lavoratori: ogni corriere avrà una linea assegnata all’interno di un’area di competenza composta da 3-4 linee, evitando così un’eccessiva elasticità operativa.

“Questo accordo rappresenta un’importante conquista per i lavoratori del settore e conferma il nostro impegno per la stabilità occupazionale e la crescita professionale”, ha concluso Roscigno. “Grazie alla nostra azione sindacale, abbiamo ottenuto risultati concreti, evitando approcci strumentali e garantendo un percorso di innovazione logistico sostenibile e responsabile.

Continueremo a vigilare sull’applicazione dell’accordo affinché ogni sviluppo futuro sia sempre orientato alla tutela dei diritti e alla valorizzazione dei lavoratori”.

L’intesa siglata si pone dunque come un punto di svolta per il comparto, con un equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela delle condizioni lavorative, in un’ottica di crescita sostenibile e responsabile.