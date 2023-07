Una Repubblica fondata sul turismo - LIVE

Dopo la pièce teatrale di Massimiliano Lenzi e Sarah Biacchi, dopo la lettura sul politicamente corretto di Ludovica Meral e Luigi Marco Bassani, dopo la prima tavola rotonda sul lusso e l'immancabile Zanzara nella Zuppa, ora alla Ripartenza 2023 è il momento del turismo.



L'Italia da che mondo è mondo vive anche e soprattutto di questo. Siamo il Paese del Colosseo. Siamo il Paese del Duomo di Milano. Siamo il Paese di Firenze, Assisi, Roma, Torino. Nel 2022 quasi 400 milioni di turisti hanno deciso di soggiornare in Italia per osservarne le bellezze artistiche e storiche, per visitare musei, teatri, luoghi di interesse e di culto. Arte, musica, cultura, architettura: come può il Sistema Italia sfruttare ancor meglio questa sua immensa ricchezza?

I dati in fondo parlano chiaro. Per 7 stranieri su 10 che partono per le vacanze la media ideale dove trascorrere il meritato riposo è sempre l'Italia. Merito del patrimonio culturale, naturale, storico e artistico italiano che è il più vario al mondo in un territorio così ristretto. Una concentrazione di opportunità, sotto ogni punto di vista: mare, montagna, cultura, attrazioni. Senza dimenticare ovviamente la tipica cucina italiana. Secondo una recente ricerca realizzata da Polara, azienda siciliana di soft & well drink, attraverso il monitoraggio e l'analisi di circa 10000 tra post, commenti e recensioni pubblicati sui social è stato possibile certificare che il 70% dei vacanzieri stranieri ha il Belpaese in cima alla lista dei posti dove passare le vacanze.

Di questo, e non solo, Nicola Porro ne discute con alcuni dei player del settore. Ad aprire il dibattito sarà Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci. Proprio in occasione della Ripartenza 2023, per tutti i partecipanti all'evento sarà possibile usufruire dell'ingresso gratuito di alcuni musei cittadini. Sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari ci sono Paolo Barletta, CEO Arsenale; Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato Invitalia; Guido Grimaldi, Commercial Director Grimaldi Group - Presidente ALIS; Mara Panajia, Presidente e Amministratore Delegato Henkel Italia; Michele Centemero, Senior Vice President e Country Manager Italy Mastercard; Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo. Conduce il dibattito Nicola Porro, ideatore della kermesse La Ripartenza.