Anche la Ue ora si ricrede sull'Italia: "Crescita +1,2% per il 2023"

Alla faccia dei gufi, alla faccia di quelli che vedevano nero sul governo e sulla crescita dell'Italia. Dopo Fitch, adesso si ricrede anche la Ue. Traspare infatti ottimismo nelle recenti previsioni di crescita riportate dalla Commissione europea. Bene l'Italia, per cui si prevede un +1,2% per il 2023 dal precedente 0,8%.

I dati incoraggianti

Nelle previsioni pubblicate oggi si evince un cauto ottimismo in zona Ue. Malgrado le difficoltà affrontate nel perido, dalla crisi sanitaria a quella economica, fino ad arrivare al conflitto in Ucraina, pare che l'economia abbia retto, e si sia rivelata più solida di quanto previsto.

Ne consegue che per il 2023 le attese di crescita dell'Eurozona sono salite all'1,1% dal precedente 0,9%, mentre per il 2024 si prevede addirittura un +1,6%. In Italia, nello specifico, si parla di un rialzo che dallo 0,8% passa all'1,2% per il 2023, mentre per il 2024 si parla di una crescita dall'1 al 1,1%.

Soddisfazione di Gentiloni

La situazione italiana è stata accolta con entusiasmo dal commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, che durante la conferenza stampa per la presentazione delle previsioni economiche di primavera non ha mancato di parlare con ottimismo del proprio Paese. " Credo che per l'Italia sia interessante che nell'anno in corso noi proiettiamo la crescita più alta tra le tre maggiori economie europee ", ha dichiarato, come riportato dalle agenzie di stampa. " Credo questo non avvenga da molto tempo. L'Italia ha avuto una crescita negli ultimi tre anni del 12%, molto significativa. Certamente è successiva alla crisi del -9% durante la pandemia ma la crescita è stata molto significativa ".

" Complessivamente, quest'anno la crescita dovrebbe raggiungere l'1% nell'Ue e l'1,1% nell'area dell'euro" , ha quindi precisato Gentiloni. "Quindi nessuna recessione, ma una crescita contenuta. Nel 2024 la crescita dovrebbe rafforzarsi. Si prevede che la moderazione dell'inflazione, la continua espansione dell'occupazione e la forte crescita dei salari aumenteranno i redditi reali disponibili delle famiglie, portando a una ripresa dei consumi privati. La crescita annuale complessiva del Pil è prevista all'1,7% nell'Ue, 1,6% nell'area dell'euro" , ha concluso Gentiloni.

Le stime di Fitch

Anche l'agenzia di rating Fitch ha previsto un calo del debito pubblico per il prossimo anno, oltre che un rialzo delle stime di crescita per il 2023. Entrando più nello specifico, per quanto concerne la situazione italiana, Fitch ha confermato il rating BBB dell'Italia con outlook stabile.