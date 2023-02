Smart working, nuova proroga. Ecco a chi interessa

Smart working garantito per i fragili. Sono state trovate le risorse per permettere la proroga del lavoro da remoto fino al 30 giugno. Le coperture finanziarie, pari a 16 milioni di euro, sono state stanziate oltre che del Ministero del Lavoro, anche dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e dell’Istruzione e del Merito. L'emendamento al Decreto Milleproroghe è stato approvato giovedì 9 febbraio all’unanimità presso le Commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato. Rispondendo alla senatrice Malpezzi del Pd durante il question time del 26 gennaio, il Ministro del Lavoro Marina Calderone aveva dichiarato: “Lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile raggiunge uno scopo importante a tutela dei lavoratori più vulnerabili, attraverso la funzione di protezione e soprattutto di inclusione socio-lavorativa delle diversità. Per questo motivo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sosterrà ogni iniziativa, volta alla proroga almeno trimestrale dello strumento, al fine di proseguire nell’azione di protezione dei soggetti più esposti al rischio della malattia da Covid-19”. Sul punto il Ministro anticipò di aver avviato una interlocuzione tecnica con i competenti Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione, per la valutazione congiunta degli interventi normativi necessari.