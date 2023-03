Lo studio di Oxford: in Europa le rinnovabili convengono sempre di più

In Europa la convenienza delle energie rinnovabili è sempre più in crescita proprio in rapporto al loro diretto contraltare, le fonti fossili. Lo riporta uno studio dell'Università di Oxford che ilGiornale.it è in grado di anticipare. Il rapporto Energy Transition and the Changing Cost of Capital del prestigioso ateneo britannico si è focalizzato sull'impatto economico-finanziario delle tecnologie per la transizione e segnala dati interessanti.

Concentrandosi sul costo del capitale proprio (equity) e del debito che a livello patrimoniale le aziende energetiche devono soddisfare si nota come essi siano notevolmente inferiori in una prospettiva a venire rispetto a quelli delle attività delle aziende focalizzate primariamente sui combustibili fossili.

L'Oxford Sustainable Finance Group scrive nel suo studio che a partire dal 2015 le aziende che generano energia elettrica basandosi su un mix energetico prevalentemente solare ed eolico hanno sperimentato una diminuzione del costo del capitale proprio cui i propri azionisti contribuiscono. Esso si è ristretto dal 17% al 14%, mentre al confronto carbone, petrolio e gas hanno un costo stabile attorno al 18%.

E sul costo del finanziamento al debito il trend delle aziende basate su fonti fossili è crescente, complice l'aumento dei tassi, al contrario di quello delle rinnovabili, dato in discesa. Ciò, si legge nello studio " potrebbe essere dovuto al fatto che storicamente le utility con più rinnovabili e energia a basse emissioni di carbonio erano significativamente maggiori in termini di MW medi di capacità di generazione, e ci aspetteremmo quindi che abbiano un costo inferiore di debito ". Nel corso del tempo, " con il diminuire del divario nella capacità media, è diminuito anche quello della differenza nel costo del debito, forse perché è più basso per i nuovi entranti (come i produttori di energia indipendenti) piuttosto che più grandi utilities che stanno guidando la crescita delle rinnovabili " e che devono coprire molti costi fissi.