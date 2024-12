Il Sud-est asiatico colora l'orizzonte di altre opportunità

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra le missioni internazionali che hanno visto protagonista la Lombardia, particolare rilevanza ha assunto quella che il presidente Attilio Fontana e il sottosegretario alle Relazioni internazionali, Raffaele Cattaneo, hanno effettuato nel sud-est asiatico, nell'ambito di una serie di appuntamenti organizzati dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In Thailandia, a Bangkok, alla presenza del viceministro Valentino Valentini, gli incontri con i rappresentanti delle Camere di Commercio dei Paesi Asean e la partecipazione all'High Level Dialogue Italia-Asean, forum sulla collaborazione economica tra l'Italia e i Paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico.

Al seminario hanno preso parte ministri ed esponenti economici di diversi Paesi di quest'area geografica. Dopo la tre giorni in Thailandia, il trasferimento in Vietnam, dove, nella capitale Hanoi, si è svolto l'incontro con il primo ministro della Repubblica Socialista del Vietnam, Pham Minh Chính. «Una delle parole più ricorrenti del nostro incontro ricorda il presidente Fontana - è stata sostenibilità: declinata come ambientale, economica e sociale. E poi le sinergie da sostenere tra le università lombarde e quelle di questo Paese, sinergie che reciprocamente desideriamo crescano sempre di più».

Non a caso, in Vietnam la delegazione lombarda era composta anche da Politecnico di Milano, Università dell'Insubria, Università di Brescia e di Pavia, oltre che da Confindustria Lombardia e Ucimu-Sistemi. «Ad Hanoi aggiunge Cattaneo abbiamo ricevuto un'accoglienza davvero calorosa. È stata espressa soddisfazione per come stiano crescendo i rapporti bilaterali tra il Paese del Sud-est asiatico e la Lombardia. Le relazioni con la Lombardia rappresentano una parte importante degli scambi tra i due Paesi, negli ultimi anni in netta crescita. In Vietnam esiste un alto potenziale manifatturiero orientato all'export, dove già operano nostri gruppi importanti».

«L'obiettivo conclude il governatore Fontana - è

rendere ancora più forte il crescente interesse di questi Paesi verso il sistema economico lombardo e rafforzare le relazioni istituzionali per favorire l'interazione delle nostre imprese con le realtà del sud-est asiatico».