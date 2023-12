E-commerce, difesa e autorità unica: i dossier del summit mondiale delle dogane

Oggi a Venezia è la seconda giornata di lavori per l'89esima Policy commission dell’Organizzazione mondiale delle dogane. Sono state oltre 30 le delegazioni che si sono ritrovate a Venezia per discutere dei principali temi di attualità inerenti gli scambi commerciali e le spettanze burocratiche di attraversamento dei confini. Il focus della seconda giornata è stato sui temi relativi alla difesa delle frontiere dal contrabbando, dal commercio illegale, dal traffico di droga, dai reati valutari. Un argomento che interessa tutti i Paesi e che guarda al futuro in risposta alle nuove tecniche che vengono continuamente studiate e attuate dai malviventi per eludere i controlli.

Ma nel corso della seconda giornata di incontri c'è stato anche modo di confrontarsi sulle tematiche inerenti gli aspetti doganali dell'e-commerce, che sta prendendo sempre più piede nel mondo, con influenze negli aspetti commerciali ed economici a livello globale. Il focus è stato però posto sulla necesità di garantire la legalità completa in ogni passaggio di questo tipo di compravendita, rispondendo in modo adeguato alle richieste delle diverse parti in causa negli scambi. " Il fenomeno delle vendite on-line, e dei rischi legati alla scarsa trasparenza e al facile ricorso all’anonimato in questo genere di transazioni commerciali, è al centro del nostro lavoro. Tra gli obiettivi c’è la responsabilizzazione delle piattaforme di e-commerce, chiamate non solo a garantire i necessari adempimenti fiscali ma anche la sicurezza dei consumatori ", ha dichiarato il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse.