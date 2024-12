Tasse, oggi un tour de force per i contribuenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Oggi, lunedì 16 dicembre, sarà un giorno cruciale per il calendario fiscale, con ben 134 scadenze differenti previste. L’elenco completo è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tra gli adempimenti principali spiccano il versamento del saldo dell’Imu, l’imposta sugli immobili, e della Tari, la tassa sui rifiuti.

Saldo Imu e Tari: cosa sapere

L’Imu deve essere pagata entro oggi, compreso l’eventuale conguaglio nel caso in cui il Comune abbia rivisto le aliquote. Rimane confermata l’esenzione per le abitazioni principali e le loro pertinenze, fatta eccezione per gli immobili di lusso. Per le case affittate a canone concordato si applica la riduzione del 25%. Sempre oggi scade il pagamento del saldo 2024 della Tari. I Comuni hanno già inviato nei mesi scorsi il modello PagoPA necessario per saldare l’imposta, utilizzabile direttamente per il pagamento o accedendo al sistema online PagoPA.

Tobin Tax

Oltre agli adempimenti relativi agli immobili, banche, società di investimento e intermediari finanziari sono tenuti a versare la Tobin Tax, ovvero l’imposta sui trasferimenti di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi effettuati a novembre. Per il pagamento si utilizza il modello F24 con il codice tributo 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr

Tra le scadenze odierne figura anche quella relativa all’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) maturata nel 2024.

L’imposta, pari al 17%, è a carico dei sostituti d’imposta, che includono la maggior parte dei datori di lavoro, ad eccezione di quelli domestici. Il termine per il saldo definitivo sarà il 17 febbraio 2025, dato che il 16 febbraio cadrà di domenica