Vendite al dettaglio in lieve ripresa a febbraio

Nel mese di febbraio 2025 le vendite al dettaglio italiane registrano una leggera crescita, offrendo un timido segnale positivo per i consumi interni. Lo comunica l'Istat nel suo aggiornamento mensile sul commercio al dettaglio.

Secondo l’Istituto nazionale di statistica, “nel mese di febbraio 2025, si stima un aumento congiunturale per le vendite al dettaglio, pari a +0,1% in valore e +0,2% in volume”. Un dato che, sebbene modesto, evidenzia una tendenza al miglioramento dopo i segnali di rallentamento dei mesi precedenti.

L’analisi dei diversi comparti mostra andamenti differenziati. “Le vendite dei beni alimentari sono in aumento (+0,2% in valore e +0,4% in volume), mentre quelle dei beni non alimentari risultano stazionarie in valore e in lieve calo in volume (-0,1%)”. Questo potrebbe riflettere una maggiore attenzione dei consumatori ai beni essenziali, con un atteggiamento ancora cauto nei confronti degli acquisti non strettamente necessari.

Rispetto allo stesso mese del 2024, si registra però una flessione: “le vendite al dettaglio diminuiscono del 2,4% in valore e del 3,7% in volume”. Tale calo è particolarmente marcato per i beni non alimentari, che scendono del 3,3% in valore e del 4,9% in volume, mentre i beni alimentari mostrano una contrazione più contenuta (-1,1% in valore e -2,2% in volume).

A livello di tipologia distributiva, il quadro si fa ancora più interessante. L’Istat sottolinea come “tra le forme distributive, su base tendenziale, crescono solo le vendite della grande distribuzione organizzata (+0,6%)”. In netto calo, invece, il commercio al dettaglio tradizionale (-4,8%), le imprese operanti su piccole superfici (-2,8%) e in modo particolare il commercio elettronico, che segna una flessione del 2,2%.

Nonostante il segnale positivo su base mensile, i dati confermano quindi un contesto

ancora fragile per il commercio al dettaglio italiano. Il calo tendenziale delle vendite, specie in volume, suggerisce che l’inflazione e l’incertezza economica continuano a influenzare le decisioni di spesa delle famiglie.