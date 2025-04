Le borse europee rifiatano. L'Ue apre agli Usa: "Dazi in pausa per 90 giorni". Wall Street apre in calo | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Le borse festeggiano la retromarcia di Donald Trump sui dazi con forti rialzi. Ma intanto tra Stati Uniti e Cina continua il braccio di ferro a distanza. L'Ue temporeggia e mette in pausa le contro-tariffe.

16:00 - Wall Street apre in calo

Dopo i rialzi di ieri la Borsa di Wall Street apre in forte calo. Il Dow Jones cede l'1,97%. Il Nasdaq perde il 2,80%.

15:50 - Borsa: l'Europa lima il rialzo con Wall Street, Milano +6%

Limano il rialzo le principali borse europee dopo l'avvio debole dei listini Usa, brillanti nella vigilia a seguito dello stop ai dazi per 90 giorni annunciato dal presidente Donald Trump. Milano è la migliore (Ftse Mib +6,1%) davanti a Francoforte (+4,95%), Madrid (+4,77%), Parigi (+4,61%) e Londra (+3,9%). In calo Il Dow Jones (-1,64%) e il Nasdaq (-2,96%) per una correzione tecnica legata alle prese di beneficio rispetto al rally della vigilia. Secondo gli analisti di Morgan Stanley, poi, il congelamento dei dazi Usa non fa altro che "prolungare" l'attuale fase di incertezza. Rallenta anche l'inflazione Usa (+2,4% a marzo), salita meno delle stime, ma potrebbe essere l'ultima volta che succede secondo le sale operative. Si indebolisce il dollaro a 0,9 euro e 0,77 sterline, mentre sale l'oro (+0,2% a 3,126,5 dollari al barile) e scende a 119,7 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano cede 4,6 punti al 3,83% e quello tedesco ne guadagna 5,2 al 2,63%. Gli acquisti si concentrano sui produttori di semiconduttori Infineon (+10,2%), Be (+8,8%) ed Stm (+8,5%), che ha annunciato 2.800 esuberi per il prossimo triennio nel mondo. Corrono anche i bancari Barclays (+10,64%), Unicredit (+9,12%), SocGen (+8,2%), Bnp (+7,95%), Banco Bpm (+7,33%), Bper (+6,8%), Intesa (+6,7%) ed Mps (+5,6%). In campo automobilistico in evidenza Stellantis (+5,75%), Ferrari (+4,86%) e Bmw(+3,53%). Sprint del lusso con Puma (+9%), Pandora (+8,24%), Adidas (+7,56%), Burberry (+7%), Cucinelli (+5,42%), Moncler (+3,84%) e Ferragamo (+2,94%).

12:43 - Von der Leyen: "Sospendiamo risposta a dazi Usa per 90 giorni"

"Abbiamo preso atto dell'annuncio del Presidente Trump. Vogliamo dare una possibilità ai negoziati. Pur finalizzando l'adozione delle contromisure dell'Ue, che hanno ricevuto un ampio sostegno da parte dei nostri Stati membri, le sospenderemo per 90 giorni. Se i negoziati non saranno soddisfacenti, le nostre contromisure entreranno in vigore. Il lavoro preparatorio su ulteriori contromisure continua. Come ho già detto in precedenza, tutte le opzioni restano sul tavolo". È quanto afferma la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen in un comunicato.

9:30 - Cina, "Non temiamo provocazioni, non cederemo"

"Siamo cinesi. Non abbiamo paura delle provocazioni. Non cederemo". Così in un post su X la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, che pubblica un video datato febbraio 1953 con un estratto di un discorso Mao Zedong che, all'epoca della guerra di Corea, diceva che "non importa quanto durerà questa guerra ma non ci arrenderemo mai". E aggiungeva: "Combatteremo fino al trionfo completo". Le dichiarazioni sono la risposta ai dazi dell'amministrazione Trump entrati in vigore dalla mezzanotte (ora cinese) di oggi le tariffe dell'84% imposte dalla Cina sulle importazioni dagli Stati Uniti, poi portati dagli Stati Uniti al 125%.

9:20 - Borse europee aprono euforiche

Le Borse europee sono euforiche. Lo Stoxx 600 con un rialzo del 5,7% segna il suo rialzo massimo dal 2020. Londra sale del 5,8%, Parigi del 6,6%, Francoforte del 7,8 per cento.

9:08 - Piazza Affari vola in apertura

Vola Piazza Affari in avvio di seduta in scia alla pausa di 90 giorni sui dazi decisa dal presidente americano Donald Trump. L'indice Ftse Mib sale del 6,2% a 34.754 punti mentre ancora non tutti i titoli del listino principale sono riusciti ad entrare in contrattazione per effetto delle pressioni al rimbalzo

8.00 - Borsa: Taiwan chiude a +9,3%, vola con lo stop ai dazi Usa

La Borsa di Taiwan rimbalza e vola con il congelamento di 90 giorni deciso ieri dal presidente americano Donald Trump sui dazi reciproci verso decine di Paesi, ad eccezione della Cina che ha avuto anche un inasprimento dell'aliquota dal 104% al 125%: l'indice Taiex segna un balzo del 9,3%, a 19.000,03 punti, spinto dai guadagni di circa il 10% dei colossi tecnologici dell'isola Tsmc e Foxconn. La Borsa di Tokyo conclude la seduta in sostenuto rialzo, in recupero dai minimi in un anno e mezzo, in scia alla accelerazione del mercato azionario Usa, brindando alla pausa sui dazi decisa in extremis dal presidente americano Trump, nonostante le tensioni sul commercio globale ancora presenti tra Cina e Stati Uniti.

Il listino di riferimento Nikkei segna il secondo maggiore rialzo giornaliero di sempre, con un guadagno del 9,13%, a quota 34.609, e un aumento di quasi 2.900 punti, trainata dalla tecnologia e dal comparto auto. Sul fronte dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a quota 146,90, così come sull'euro a 161,10.