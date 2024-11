"Accanimento e vendetta". Chiesti cinque anni e l'ineleggibilità per Marine Le Pen

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo terremoto in casa RN in Francia: la procura francese ha chiesto cinque anni di carcere e l'ineleggibilità per Marine Le Pen, nel caso dei lavori fittizi degli assistenti parlamentari del suo partito. "Siamo in un tribunale e il diritto si applica a tutti", sostiene il procuratore Nicolas Barret, chiedendo che questa pena si applichi subito dopo la condanna, anche se la candidata alla Presidenza farà appello. Accanto alle prime due condanne, è stata chiesta anche una sanzione da 300mila euro.

Una pena del genere "impedirebbe agli imputati di candidarsi alle future elezioni locali o nazionali", ha precisato il procuratore davanti a Le Pen, seduta in prima fila assieme agli altri 24 imputati. "Penso che la volontà della procura sia di privare i francesi della capacità di votare per chi vogliono" e di "rovinare il partito", ha reagito davanti ai giornalisti Le Pen alla sua uscita dall'udienza. L'accusa ha descritto nella sua requisitoria un "sistema organizzato" di appropriazione indebita di fondi pubblici a danno del Parlamento europeo, con "contratti artificiali" di assistenti parlamentari per "far risparmiare" al partito.

In difesa di Le Pen è salito sulle barricate il suo delfino Jordan Bardella: "La procura non è per la giustizia: è per l'accanimento e la vendetta contro Marine Le Pen. Le sue richieste scandalose mirano a privare milioni di francesi del loro voto nel 2027. Questo è un attacco alla democrazia. Tutto il mio sostegno a Marine", scrive su X il presidente di Rassemblement national.

I pubblici ministeri hanno chiesto che questa sentenza sia accompagnata da una “esecuzione provvisoria” , vale a dire che venga applicata immediatamente, anche in caso di appello degli imputati. Una sentenza del genere vieterebbe agli imputati di candidarsi alle future elezioni locali o nazionali , ha detto il pubblico ministero davanti al tre volte candidato presidenziale seduto in prima fila tra gli imputati. Nei confronti del partito è stata richiesta anche una multa di 4,3 milioni di euro, di cui 2 milioni sospesi.

Da dove ha avuto origine questo caos? “Contratti artificiali” per gli assistenti parlamentari per “risparmiare” soldi per il Fronte nazionale: la procura ha descritto così nell'atto di accusa un “sistema organizzato” di appropriazione indebita di fondi pubblici a danno del Parlamento europeo. I due pubblici ministeri hanno dettagliato l’architettura di un “sistema” che, secondo loro, è stato messo in atto al Fronte Nazionale tra il 2004 e il 2016, consistente nell’assunzione di assistenti parlamentari europei “fittizi”, che a tutti gli effetti lavoravano per il partito ma erano retribuito con denaro delle istituzioni europee.

"Non siamo qui oggi per accanimento" , né per una denuncia "del Parlamento europeo" , ma al termine di "una lunga indagine giudiziaria" , ha tuonato una delle due rappresentanti della procura, Louise Neyton. "Deciderete alla luce dei documenti del fascicolo" , e dopo "sei settimane di udienze" e "dibattiti particolarmente approfonditi", ha proseguito il magistrato in un'aula gremita.

Ma la leader di RN non ci sta e punta il dito contro la magistratura, rea a suo dire di voler tarpare le ali alla sua. Intanto sui social media è nato un vasto movimento in difesa della leader di RN sotto l'hashtag